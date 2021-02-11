TBMM Dijital Mecralar Komisyonu toplandı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya siteleri sahiplerinin vesayet mekanizması elde ettiklerini belirterek, "Sistematik şekilde siyaset kurumunu ve devleti yönetenlerin üzerlerine gelindi. Benim öngörüm daha fazla gelineceği noktasındadır. 2020 yılında 22 bin hakaret aldım. Ağzı açılmamış küfürler duydum" dedi. İçişleri Bakanı Soylu, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu toplantısına katıldı. Milletvekillerine sunum yapan Bakan Soylu, her ilde 112 birimi kurulacağını belirterek, "Yanında bir veri merkezi oluyor. Bütün veri merkezlerini kaldırdık. Hepsini buluta yükledik. Hem 20'de bir maliyet düşüşü oldu, hem de veri hazinesi birbirleriyle örtüştürmeyi sağlayabilecek önemli adım attık, hem bize verilen ödeneğin çok azını kullandık. 31 Haziran itibaren tüm Türkiye'de 112'ye geçmiş olacağız. 24 112 ilinde yeni 112 kullanılıyor. 24 yeni nesil yazılıma geçmiş olacak. 30.06 itibariyle tüm Türkiye'de 112'ye geçeceğiz. İzmir'de en çok kazaların neden olduğunu yazılım üzerinden analiz edebileceğiz. Orman yangınlarının en çok Hatay'da nerede çıktığını tespit edebileceğiz" ifadelerini kullandı.

Milletvekillerinin sorularını da cevaplayan Bakan Soylu, 'e-devlet' uygulamasına ilişkin soruya, "Uluslararası şablonların kullanılması faydalı. Uluslararası sistemin bu konuda ne durumda olduğunu görmek gerek" karşılığını verdi.

Yalan habercilikle ilgili bir soru üzerine ise Bakan Soylu, "Belediye Başkan adayı olduğum dönemde internet gazetelerine haber geçmek dahil birçok haber çıkardı. Hepsini internetten yaptı danışmanım. Siyaset bizim için kutsal bir kurumdur. Halkın ifadesinin talebinin devlet kurumuna yansıtan iradedir. Siyaset kurumu vesayet altına alınmaya çalışılır. Dijital mecralarda hegemonyanın devletlerden ziyade siyaset kurumunu egemenlik altına almaya çalıştığı bir sistem alarak görüyorum" cevabını verdi.

Sosyal medya siteleri sahiplerinin vesayet mekanizması elde ettiklerini söyleyen Bakan Soylu, "Sistematik şekilde siyaset kurumunu ve devleti yönetenlerin üzerlerine gelindi. Benim öngörüm daha fazla gelineceği noktasındadır. 2020 yılında 22 bin hakaret aldım. Ağzı açılmamış küfürler duydum. Ben İçişleri Bakanı'yım" diye konuştu.

Özgürlük ve adaleti karşı karşıya getirmenin insanlık suçu olduğunu ifade eden Soylu, "Güvenlik özgürlük için vardır. Özgürlük güvenlik için yoktur. Bir başkasının özgürlüğüne müdahale etmek de adalet, hakkaniyet meselesidir. Dünyada farklı eğilim söz konusudur. Sosyal medya platformlarında her şey yapılabilir. Whatsapp neyin derdine düştü. Ben sizin verilerinizi izleyebilirim' derdine niye düştü? Bu bir tekel oluşturuyor. Bunun vesayet oluşturduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)