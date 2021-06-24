TBMM Dijital Mecralar Komisyonu toplandı - Son Dakika

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir, "Farkındalığımızın giderek arttığını söyleyebilirim. Vatandaşlarımız bu hakların farkına vardığı oranda, bilinçlendirme arttıkça bu haklara sahip çıkmaktalar ve başvurular giderek artmaktadır." dedi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı.

Bilir, komisyonda yaptığı sunumda, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 7 Nisan 2016'da yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, kurumun da 12 Ocak 2017'de göreve başladığını kaydetti.

Başkanlık ve kuruldan oluşan kurum hakkında bilgi veren Bilir, kurulun 5 üyesinin TBMM tarafından, 4 üyesinin de Cumhurbaşkanınca seçildiğini ifade etti.

Bilir, kuruma intikal eden şikayet ve ihbarları karara bağladıklarını belirterek, bu doğrultuda idari yaptırımlar uygulandığını bildirdi. Veri güvenliği ihlali veya hukuka aykırı işlem kamu kurumlarında olmuşsa idari para cezası yerine disiplin hükümlerinin uygulandığını dile getiren Bilir, hukuka aykırılıkların giderilmesi için talimatlandırma diye bir yetkilerinin de bulunduğunu söyledi.

Bilir, veri işlemenin veya yurt dışına veri aktarımının durdurulması gibi yetkileri olduğunu da ifade etti.

Bugüne kadar dört veri sunucusuna yurt dışına veri aktarımı için kurulun izin verdiğini aktaran Bilir, şikayet ve ihbar üzerine, ihlal yaygınsa, sık karşılaşılan bir durumsa ve tüm veri sorumlularını ilgilendiriyorsa bu alanda ilke kararı alındığını söyledi.

Bilir, bazı kurul kararlarına da değinerek, "unutulma hakkı"nın Anayasa ya da kanunla düzenlenmediğini, ancak bu konuda gelen birçok başvurunun kurumca değerlendirildiğini kaydetti.

Kurumun, kişilerin arama motorları özelinde unutulma hakkına sahip olduğuna karar verdiğini dile getiren Bilir, bu hakkı kullanmak isteyenlerin önce arama motorlarına müracaat edebileceğini, aldıkları cevaba göre de kuruma başvurabileceğini vurguladı.

Nasıl başvurulur?

Kuruma başvuru yolunu da anlatan Bilir, ilgili kişinin önce veri sorumlusuna, ilgili şirket ya da kamu kurumuna başvurması gerektiğini dile getirdi.

Bilir, veri sorumlusunun 30 gün içinde başvuruyu kabul edebileceğini ya da reddedebileceğini, bunun üzerine kişinin 30 gün içinde şikayetini kuruma iletebileceğini söyledi.

İhbarda böyle bir prosedür olmadığını ifade eden Bilir, kendilerine yapılan başvurunun yargıya başvuruyu engellemediğini de vurguladı.

Bilir, kuruma başvurunun, kişinin istediği yönde sonuçlandırabileceğini ya da reddedebileceğini ifade ederek, 60 gün içinde cevap verilmezse başvurunun reddedilmiş sayılacağını bildirdi.

Kuruma bugüne kadar yurt içinden ve yurt dışından 9 bin 755 başvuru yapıldığını, bunlardan 7 bin 904'ünün sonuçlandırıldığını belirten Bilir, "Bugüne kadar veri ihlal bildirimi hem yurt içinden hem yurt dışından 563 tane yapılmış. Bunlardan 341 tanesi sonuçlandırılmış, 563 veri güvenliği ihlal bildirimi de kurumun internet sayfasından ilan edilmiştir. Bu ilanın amacı onları ifşa etmek değil, gerçek kişilerin ihlal çerçevesinde olası zarara uğramalarından korumak, haberdar etmek." diye konuştu.

Bilir, bugüne kadar 46 milyon 205 bin 828 lira idari para cezası uygulandığını da dile getirdi.

Vatandaşların doğrudan ulaşabilmeleri için "Alo 198 Veri Koruma Hattı"nın faaliyetini sürdürdüğünü, günlük 550, aylık 13 bin civarında aramaya cevap verildiğini belirten Bilir, çeşitli farkındalık çalışmaları yaptıklarını da kaydetti.

Bilir, ilgili kanun 7 Nisan'da yürürlüğe girdiği için bu tarihin "Kişisel Verileri Koruma Günü" ilan edildiğini de dile getirerek, "Farkındalığımızın giderek arttığını söyleyebilirim. Vatandaşlarımız bu hakların farkına vardığı oranda, bilinçlendirme arttıkça bu haklara sahip çıkmaktalar ve başvurular giderek artmaktadır." dedi.

Başkan Yayman, sunumun ardından, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan'ın, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun, gerçek dışı bir haberde kişisel verilerinin açıklanmasına rağmen, 2020'de aleyhte verdiği kararla alakalı yazılı sorularını sordu. Kan, yazılı sorusunda, karar her ne kadar idare mahkemesi tarafından bozulmuş olsa da sorularının cevaplandırılmasını talep etti.

Kurum Başkanı Bilir, bunun bir kurul kararı olduğunu, daha sonra idare mahkemesinin iptal gerekçesi çerçevesinde kurulun yeni bir karar aldığını ve incelemenin sürdüğünü belirtti. Bilir, ayrıntıları yazılı olarak verebileceklerini bildirdi.

Kanunun koruma kapsamındaki kişilerin gerçek kişiler olduğunu ve istisnası bulunmadığını da dile getiren Bilir, daha sonra milletvekillerinin sorularını cevaplandırdı.