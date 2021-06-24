Üye Girişi
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu toplandı - Son Dakika

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu toplandı

24.06.2021 15:04
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu toplandı, System.String[]

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir, "Farkındalığımızın giderek arttığını söyleyebilirim. Vatandaşlarımız bu hakların farkına vardığı oranda, bilinçlendirme arttıkça bu haklara sahip çıkmaktalar ve başvurular giderek artmaktadır.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir, "Farkındalığımızın giderek arttığını söyleyebilirim. Vatandaşlarımız bu hakların farkına vardığı oranda, bilinçlendirme arttıkça bu haklara sahip çıkmaktalar ve başvurular giderek artmaktadır." dedi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı.

Bilir, komisyonda yaptığı sunumda, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 7 Nisan 2016'da yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, kurumun da 12 Ocak 2017'de göreve başladığını kaydetti.

Başkanlık ve kuruldan oluşan kurum hakkında bilgi veren Bilir, kurulun 5 üyesinin TBMM tarafından, 4 üyesinin de Cumhurbaşkanınca seçildiğini ifade etti.

Bilir, kuruma intikal eden şikayet ve ihbarları karara bağladıklarını belirterek, bu doğrultuda idari yaptırımlar uygulandığını bildirdi. Veri güvenliği ihlali veya hukuka aykırı işlem kamu kurumlarında olmuşsa idari para cezası yerine disiplin hükümlerinin uygulandığını dile getiren Bilir, hukuka aykırılıkların giderilmesi için talimatlandırma diye bir yetkilerinin de bulunduğunu söyledi.

Bilir, veri işlemenin veya yurt dışına veri aktarımının durdurulması gibi yetkileri olduğunu da ifade etti.

Bugüne kadar dört veri sunucusuna yurt dışına veri aktarımı için kurulun izin verdiğini aktaran Bilir, şikayet ve ihbar üzerine, ihlal yaygınsa, sık karşılaşılan bir durumsa ve tüm veri sorumlularını ilgilendiriyorsa bu alanda ilke kararı alındığını söyledi.

Bilir, bazı kurul kararlarına da değinerek, "unutulma hakkı"nın Anayasa ya da kanunla düzenlenmediğini, ancak bu konuda gelen birçok başvurunun kurumca değerlendirildiğini kaydetti.

Kurumun, kişilerin arama motorları özelinde unutulma hakkına sahip olduğuna karar verdiğini dile getiren Bilir, bu hakkı kullanmak isteyenlerin önce arama motorlarına müracaat edebileceğini, aldıkları cevaba göre de kuruma başvurabileceğini vurguladı.

Nasıl başvurulur?

Kuruma başvuru yolunu da anlatan Bilir, ilgili kişinin önce veri sorumlusuna, ilgili şirket ya da kamu kurumuna başvurması gerektiğini dile getirdi.

Bilir, veri sorumlusunun 30 gün içinde başvuruyu kabul edebileceğini ya da reddedebileceğini, bunun üzerine kişinin 30 gün içinde şikayetini kuruma iletebileceğini söyledi.

İhbarda böyle bir prosedür olmadığını ifade eden Bilir, kendilerine yapılan başvurunun yargıya başvuruyu engellemediğini de vurguladı.

Bilir, kuruma başvurunun, kişinin istediği yönde sonuçlandırabileceğini ya da reddedebileceğini ifade ederek, 60 gün içinde cevap verilmezse başvurunun reddedilmiş sayılacağını bildirdi.

Kuruma bugüne kadar yurt içinden ve yurt dışından 9 bin 755 başvuru yapıldığını, bunlardan 7 bin 904'ünün sonuçlandırıldığını belirten Bilir, "Bugüne kadar veri ihlal bildirimi hem yurt içinden hem yurt dışından 563 tane yapılmış. Bunlardan 341 tanesi sonuçlandırılmış, 563 veri güvenliği ihlal bildirimi de kurumun internet sayfasından ilan edilmiştir. Bu ilanın amacı onları ifşa etmek değil, gerçek kişilerin ihlal çerçevesinde olası zarara uğramalarından korumak, haberdar etmek." diye konuştu.

Bilir, bugüne kadar 46 milyon 205 bin 828 lira idari para cezası uygulandığını da dile getirdi.

Vatandaşların doğrudan ulaşabilmeleri için "Alo 198 Veri Koruma Hattı"nın faaliyetini sürdürdüğünü, günlük 550, aylık 13 bin civarında aramaya cevap verildiğini belirten Bilir, çeşitli farkındalık çalışmaları yaptıklarını da kaydetti.

Bilir, ilgili kanun 7 Nisan'da yürürlüğe girdiği için bu tarihin "Kişisel Verileri Koruma Günü" ilan edildiğini de dile getirerek, "Farkındalığımızın giderek arttığını söyleyebilirim. Vatandaşlarımız bu hakların farkına vardığı oranda, bilinçlendirme arttıkça bu haklara sahip çıkmaktalar ve başvurular giderek artmaktadır." dedi.

Başkan Yayman, sunumun ardından, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan'ın, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun, gerçek dışı bir haberde kişisel verilerinin açıklanmasına rağmen, 2020'de aleyhte verdiği kararla alakalı yazılı sorularını sordu. Kan, yazılı sorusunda, karar her ne kadar idare mahkemesi tarafından bozulmuş olsa da sorularının cevaplandırılmasını talep etti.

Kurum Başkanı Bilir, bunun bir kurul kararı olduğunu, daha sonra idare mahkemesinin iptal gerekçesi çerçevesinde kurulun yeni bir karar aldığını ve incelemenin sürdüğünü belirtti. Bilir, ayrıntıları yazılı olarak verebileceklerini bildirdi.

Kanunun koruma kapsamındaki kişilerin gerçek kişiler olduğunu ve istisnası bulunmadığını da dile getiren Bilir, daha sonra milletvekillerinin sorularını cevaplandırdı.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu toplandı
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu toplandı
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu toplandı
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu toplandı
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu toplandı

Dijital Mecralar Komisyonu, Milletvekili, AK Parti, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Dijital Mecralar Komisyonu toplandı - Son Dakika


Son Dakika

AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var 15:57 AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var Yaz dizisiyle tanındı ama Z kuşağı onu epeydir biliyor! Serra Arıtürk'ün eski sevgilisi ünlü bir Youtuber 15:48 Yaz dizisiyle tanındı ama Z kuşağı onu epeydir biliyor! Serra Arıtürk'ün eski sevgilisi ünlü bir Youtuber 'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketi yapıldı! Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı 15:29 'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketi yapıldı! Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı
Tekneden tekneye atlamak isterken deniz düşen adam, yaşamını yitirdi 15:22 Tekneden tekneye atlamak isterken deniz düşen adam, yaşamını yitirdi Vinçten düşen Burak, 400 TL için canından olmuş! Ekmeğinin peşindeydi 14:46 Vinçten düşen Burak, 400 TL için canından olmuş! Ekmeğinin peşindeydi Eljif'in menajeri, Aziz Yıldırım hakkında olay bir paylaşım yaptı: Beni p*ç gibi kapıda bıraktınız 14:34 Eljif'in menajeri, Aziz Yıldırım hakkında olay bir paylaşım yaptı: Beni p*ç gibi kapıda bıraktınız
Zambiya'da bir TV sunucusu canlı yayın esnasında haberleri yarıda keserek maaş alamadıkları için isyan etti 14:12 Zambiya'da bir TV sunucusu canlı yayın esnasında haberleri yarıda keserek maaş alamadıkları için isyan etti Bülent Ersoy, vücudunda beliren kist yüzünden hastaneye koştu 13:44 Bülent Ersoy, vücudunda beliren kist yüzünden hastaneye koştu

Son Dakika Haberleri
15:57 AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var
15:47 Yaz dizisiyle tanındı ama Z kuşağı onu epeydir biliyor! Serra Arıtürk'ün eski sevgilisi ünlü bir Youtuber
15:34 Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü
15:28 'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketi yapıldı! Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı
15:21 Yargıtay Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Yücel Küçükaltun "Can Azerbaycan'a" şiiriyle, iki ülke arasında kardeşlik köprüsü kurdu
15:00 142 milyon TL'ye biten Hatay Stadyumu, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekillere talimat verdi: Vatandaşlarla daha sık buluşun
14:35 Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor
14:34 Eljif'in menajeri, Aziz Yıldırım hakkında olay bir paylaşım yaptı: Beni p*ç gibi kapıda bıraktınız
14:12 Zambiya'da bir TV sunucusu canlı yayın esnasında haberleri yarıda keserek maaş alamadıkları için isyan etti
Başkan adayının, Başkan adayının, "Caner'i tesisin tuvaletine bile sokma" sözleri sonrası Ali Koç dondu kaldı         
15:59
Sokak ortasında eşini öldüren adam, polisle girdiği çatışmada yaşamını yitirdi Sokak ortasında eşini öldüren adam, polisle girdiği çatışmada yaşamını yitirdi         
15:50
Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü         
15:35
Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı         
15:27
Büyükşehirden taşındılar, evlerinin bahçesinde ipekböceği yetiştirmeye başladılar Büyükşehirden taşındılar, evlerinin bahçesinde ipekböceği yetiştirmeye başladılar         
14:59
Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor         
14:35
Dikim makinesinin ücreti yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti Dikim makinesinin ücreti yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti         
14:30
Kovid-19 teşhisini 10 saniyede yapan yerli test kullanıma sunuldu Kovid-19 teşhisini 10 saniyede yapan yerli test kullanıma sunuldu         
14:11
Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü         
12:29
Dev piton hayvan bakıcısının yüzünü ısırdı! Videoyu izleyen herkes hayrete düştü Dev piton hayvan bakıcısının yüzünü ısırdı! Videoyu izleyen herkes hayrete düştü         
12:04
Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler         
11:48
30 Haziran, 30 Haziran, "Koruyucu Aile Günü" olarak kutlanacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı         
11:01
Fahri trafik müfettişi, müdürü olduğu iş yerinin önüne oturup gelene gidene ceza yazınca kent birbirine girdi Fahri trafik müfettişi, müdürü olduğu iş yerinin önüne oturup gelene gidene ceza yazınca kent birbirine girdi         
10:31
Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı         
09:18
Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu         
09:13
Osman Büyükşen'in Müge Anlı yayınındaki isyanına televizyon karşısındaki vatandaşlar da kayıtsız kalmadı Osman Büyükşen'in Müge Anlı yayınındaki isyanına televizyon karşısındaki vatandaşlar da kayıtsız kalmadı         
09:10
Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi         
21:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2021 16:08:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM Dijital Mecralar Komisyonu toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement