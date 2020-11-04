TBMM Dikmen kapısı önünde eylem - Son Dakika

TBMM Dikmen kapısı önünde eylem

04.11.2020 13:07

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyelerinin esnek çalışma düzenlemesini protesto için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde yapacağı açıklamaya izin verilmedi.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyelerinin esnek çalışma düzenlemesini protesto için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde yapacağı açıklamaya izin verilmedi. Grup ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.

TBMM'de görüşülen esnek çalışma düzenlemesini protesto eden bir grup DİSK üyesi, Dikmen kapısı önünde toplandı.

Burada basın açıklaması yapmak isteyen gruba izin verilmedi. Bunun üzerine bazı CHP milletvekilleri grubu içeri almak istedi. Ancak milletvekilleri dışındakilerin Meclis'e girmesine izin verilmemesi üzerine, içeriye girmek isteyen grup ile polis arasında arbede yaşandı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da aralarında bulunduğu 3 kişinin girişine izin verilmesinin ardından arbede sona erdi.

Öte yandan TBMM'nin Dikmen kapısı önüne gelmek isteyen diğer DİSK üyeleri de polis tarafından uzaklaştırıldı.

TBMM Dikmen kapısı önünde eylem
TBMM Dikmen kapısı önünde eylem
TBMM Dikmen kapısı önünde eylem
TBMM Dikmen kapısı önünde eylem

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM Dikmen kapısı önünde eylem - Son Dakika


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