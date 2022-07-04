TBMM Dilekçe Komisyonu Almanya'da temaslarına başladı - Son Dakika
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TBMM Dilekçe Komisyonu Almanya'da temaslarına başladı

04.07.2022 23:56

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu, 3 günlük Almanya temaslarına Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğunda, Türk sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşların katıldığı toplantıyla başladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu, 3 günlük Almanya temaslarına Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğunda, Türk sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşların katıldığı toplantıyla başladı.

Toplantıya, TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır ile AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu ve İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik'ten oluşan komisyon heyeti katıldı.

Satır, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Amacımız dilekçe hakkının kullanılmasını Almanya'daki insanlarımıza anlatmak. Almanya anayasasının 17. maddesinde dilekçe hakkı anlatılıyor. Almanya'da ırk, dil, din, yaş gözetilmeden her vatandaş hem yerel meclislere hem de federal meclise başvurup dilekçeyle hakkını arayabilir, talep ve önerilerini gönderebilir. Almanya mevzuatı ve anayasası buna müsait." dedi.

Satır, şunları kaydetti:

"Biz buradaki vatandaşların Alman hükümeti tarafından çözülebilecek konularını bireysel ya da toplumsal olarak, sivil toplum kuruluşları olarak müracaat etmelerine ve sorunlarının çözümlerine vatandaşı oldukları Alman hükümetinden istemelerini tavsiye edeceğiz. Bu en doğal hakları ve sanıyorum ki Alman hükümeti ve Alman yetkililer de bundan memnun olacaktır. Burada çözülmesi gereken küçük büyük konular var, sorunlar var çözülmesi gereken. Bunların muhatabı da Alman hükümeti ve yetkilileri. Mevzuat hem yerel meclislere, hem de temsilciler meclisine müracaat etme hakkını veriyor. Biz burada federal ve yerel meclislerdeki dilekçe komisyonu başkanlarıyla görüşme yapıp üç gün sonunda aldığımız bilgi ve dokümanları göndereceğiz."

Temaslarının iki amacı olduğunu ifade eden Satır, "Birincisi buradaki Türk kökenli Alman vatandaşı olan kardeşlerimize bu haklarını hatırlatmak, dilekçe haklarını kullanmalarını tavsiye etmek, önermek, hem de Türkiye'deki uygulamaları anlatmak. İkincisi de muhatabımız olan (Alman) Dilekçe Komisyonu Başkanı'na buradan aldığımız bilgileri vermek ve parlamenter diplomasi başlatmak. Avrupa'da 17 ülkede muadilimiz olan dilekçe komisyonu var. Parlamenter diplomasi adına ilerleyen günlerde Almanya'dan sonra Avrupa'daki başka ülkeleri de ziyaret etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Heyet üyeleri Köln'den sonra temaslarına sırasıyla Düsseldorf, Essen ve Berlin'de devam edecek.

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Kaynak: AA

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