TBMM Dilekçe Komisyonu heyeti KKTC'deki temaslarını sürdürdü - Son Dakika

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu heyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) temaslarına ikinci gününde de devam etti.

Cumhuriyet Meclisi'nin davetiyle TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır başkanlığında KKTC'ye gelen heyette, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın ve CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu yer alıyor.

TBMM heyeti ilk olarak KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay tarafından kabul edildi.

Bakan Canaltay, burada yaptığı konuşmada, heyeti ve eski çalışma arkadaşlarını görmekten mutluluk duyduğunu belirterek salgın döneminde dost yüzüne ve sesine hasret kaldıklarını söyledi.

Salgın nedeniyle KKTC ve dünyanın zor bir dönemden geçtiğini vurgulayan Canaltay, "Çok şükür daha iyiyiz. Sizleri burada görmek ve ağırlamak ayrı bir mutluluk kaynağı. Dostluktan ziyade, ana vatan Türkiye'nin birer temsilcisi olarak, TBMM'nin temsilcileri olarak sizleri buralarda görmek de bizler için ayrı bir güç ve onur kaynağı. Biz bugüne kadar her zaman ayakta durabilmeyi sizlerin desteğiyle başardık. Desteğinizi her zaman hissettik." dedi.

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Mihrimah Satır da Canaltay ile eski dost ve meslektaş olduklarını söyledi.

Salgın nedeniyle erteledikleri ziyareti bugünlerde gerçekleştirdiklerini belirten Satır, "Amacımız iade-i ziyaret, kardeşliğimizin daha fazla pekişmesi. Size olan desteğimizi, sevgimizi, saygımızı, muhabbetimizi, tarihten gelen bağlılığımızı bir kez daha paylaşmak için vesile oldu." diye konuştu.

Cumhuriyet Meclisi'nde toplantı

TBMM Dilekçe Komisyonu heyeti, daha sonra Cumhuriyet Meclisi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi ile toplantı yaptı.

KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde yapılan toplantıda konuşan Dilekçe ve Ombudsman Komitesi Başkanı İzlem Gürçağ Altuğra, komitenin yapısı ve çalışma sistemi hakkında bilgi verdi.

Altuğra, komitenin gündemini, vatandaşlardan gelen dilekçelerin oluşturduğunu söyledi.

İki kardeş ülkenin parlamentolarına mensup komite üyeleri olarak, ülkeler arası anlayışın geliştirilmesi adına çeşitli konularda fikir alışverişi yapılmasına önem verdiklerini ifade eden Altuğra, bu tür etkinlikleri arttırma amacında olduklarını kaydetti.

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Satır, iki komite arasında var olan ilişkilerin gelişmesinde bu tür ziyaret ve etkinliklerin önemine işaret ederek Cumhuriyet Meclisi'nde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

KKTC'nin ve Meclis'inin her zaman kendileri için ayrı bir önem taşıdığını vurgulayan Satır, ilişkileri her zaman en üst düzeye taşıma arzusunda olduklarını ifade etti.