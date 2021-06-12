TBMM Dilekçe Komisyonu üyeleri Kilis'te - Son Dakika

TBMM Dilekçe Komisyonu üyeleri Kilis'te

Nüfusundan fazla Suriyeli barındıran örnek şehir Kilis'te TBMM heyeti inceleme ve araştırma yapacak

KİLİS - Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu üyeleri, dünyaya örnek olan nüfusundan daha fazla sığınmacı bulunduran Kilis'e gelerek, Kilis'in Suriyelilere dünya ve insanlık için örnek teşkil edecek şekilde barışçıl ve paylaşımcı bir tutumu araştırılacak.

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı İstanbul milletvekili Mihrimah Belma Satır başkanlığındaki heyet Kilis Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti. Burada bir basın toplantısı düzenleyen TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı İstanbul milletvekili Mihrimah Belma Satır, Dilekçe komisyonun 1876'dan bugüne kadar hizmet ettiğini ifade ederek, "Kilis'in İsmet Paşa Mahallesi Muhtarı Ali Polat'ın 24 Mayıs 2021 tarih ve 18862 numaralı dilekçe ile TBMM Dilekçe komisyonuna başvurdu. Dilekçede özetle, Suriye Arap Cumhuriyeti'nde 2011 yılı Mart ayında iç karışıklıkların başlaması sonrası uluslararası koruma bulmak amacıyla ülkemize gelen Suriyelilerin sınıra 10 km uzaklıktaki Kilis iline yerleşmesi üzerine Kilis halkının Suriyelilere dünya ve insanlık için örnek teşkil edecek şekilde barışçıl ve paylaşımcı bir tutum sergilediklerinden bahisle, bu ortamın dünyaya duyurulması adına Kilis iline Komisyonumuzca yerinde inceleme yapılması talep edilmiştir" dedi.

2013 yılında İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Türkiye'de Bulunan Mülteciler, Sığınmacılar ve Yasadışı Göçmenler Alt Komisyonu başkanlığı yürüten Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, 2018 yılından itibaren Dilekçe Komisyonu üyeliği yürüttüğünü ifade eden Satır, sözlerini şöyle sürdürdü, "Komisyonumuza yapılan başvurular üzerine kurulan çeşitli Alt Komisyonlarda görev almıştır. İsmet Paşa Mahallesi Muhtarı Ali Polat'ın başvurusunu değerlendirme aşamasında, Ahmet Salih Dal'ın geçmişteki ve sahadaki tecrübeleri bizim için yol gösterici oldu ve bu sayede Dilekçe Komisyonu olarak yerinde inceleme yapılmasına karar verdik. Bu kapsamda Komisyon Başkanvekilimiz Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Komisyon Sözcüsü Bolu Milletvekili Fehmi Kopço ile birlikte Komisyon üyelerimiz Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal ve Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık'tan oluşan heyetimizle Kilis'e gelmiş bulunmaktayız. Heyetimize Kilis Milletvekillerimiz Mustafa Hilmi Dülger ile 26 Dönem Milletvekili Reşit Polat da eşlik etmektedir. Yerinde inceleme faaliyetimiz kapsamında alınacak sunumlar kapsamında, Öncelikle Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Sinan Yıldız ve Uluslararası Koruma Dairesi Başkanı Harun Başıbüyük'ten Dünyada ve Türkiye'de Suriyeliler, ikinci olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Müdahale Daire Başkanı Yusuf Aysu ve Suriye Görev Gücü Grup Başkanı Seyfettin Karabulut ülkemizce yapılanlar. Üçüncü olarak İl Göç Müdürü Hasan Kahraman ve AFAD Müdürü Uğur Olgun Kilis'te Suriyelilerin durumu ile Son olarak Belediye Başkanımız Servet Ramazan ile Belediyesi Plan ve Proje Müdürü Murat Bilecen Suriyelilere yönelik Yerel Yönetim Hizmetleri konularında Komisyonumuza bilgi verecektir. Dünya'da, ülkemizde ve Kilis'te Suriyeliler hakkında alınan genel bilgilerin ardında bilgi ve tecrübelerini paylaşmaları için davet ettiğimiz Suriyeli kanaat önderlerini dinleyeceğiz. Elbeyli Geçici Barınma Merkezi ile İsmetpaşa Mahallesi'nde yapılacak ziyaretlerin ardından yerinde incelememiz sona erecektir. Yapılan yerinde inceleme hakkında Valiliğin hazırlayacağı ve Komisyonumuza sunacağı raporun ardından Komisyon kararımızı milletvekilleri ve kamuoyu ile paylaşacağız" ifadesini kullandı.