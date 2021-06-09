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TBMM Dilekçe Komisyonunda, obezite ve devre mülk mağdurları alt komisyonlarının raporları kabul edildi - Son Dakika

TBMM Dilekçe Komisyonunda, obezite ve devre mülk mağdurları alt komisyonlarının raporları kabul edildi

09.06.2021 17:27
TBMM Dilekçe Komisyonunda, obezite ve devre mülk mağdurları alt komisyonlarının raporları kabul edildi, System.String[]

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, Türkiye'de, son istatistiklere göre her 3 kişiden birinde obezite, 4 kişiden birinde ise kilo fazlalığının mevcut olduğunu söyledi.

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, Türkiye'de, son istatistiklere göre her 3 kişiden birinde obezite, 4 kişiden birinde ise kilo fazlalığının mevcut olduğunu söyledi.

TBMM Dilekçe Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır başkanlığında toplandı.

Satır, komisyona 27. Yasama Dönemi Faaliyetleri kapsamında 19 bin 156 dilekçenin ulaştığını, bu dilekçeler için 57 başkanlık divanı toplantısı yapıldığını belirtti.

17 bin 401 dilekçe hakkında 9 bin 248 başkanlık divanı kararı alındığını dile getiren Satır, 943 dilekçenin ise hıfzedildiğini bildirdi.

Satır, müracaatlar üzerine bazı alt komisyonların kurulduğunu, bunlardan birisinin Obezite ile Mücadele Yöntemleri ve Cerrahi Uygulamalardaki Malpraktis İddialarının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu, bir diğerinin de Devre Mülk ve Devre Tatil Sektörlerinde Yaşanan Mağduriyet İddialarının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu olduğunu anımsattı.

???????Obezitenin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde en önemli sağlık sorunu olduğunu vurgulayan Satır, 2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyara ulaşmasının, gıda talebinde de yüzde 60'lık bir artışın beklendiğini ifade etti.

Satır, şu an 7,8 milyar insanın yaşadığı dünyada her 9 kişiden birinin açlıkla karşı karşıya kaldığını, her gün 6 binden fazla insanın açlıktan öldüğünü, her 5 insandan birinin aşırı kilolu ya da her 10 insandan birinin obezite sorunu yaşadığına dikkati çekti.

Dünya nüfusunun yarısının sağlıksız beslendiğini, yüzde 40'ının da hareketsiz bir yaşam sürdüğünü belirten Satır, şöyle devam etti:

"Türkiye'de son gelen istatistiklere göre her 3 kişiden birinde obezite, 4 kişiden birinde ise kilo fazlalığı mevcut. Obezite, dünyada her yıl 4 milyon insanın ölümüne yol açmakta ve tüm yaş grubu insanlarda hastalık riskini artırmaktayken önlenebilir ölüm nedenleri arasında birinci sırada yer almaktadır. Küresel olarak mücadele edilmesi gereken önemli bir sağlık sorunu olarak tespit edilmiştir. Bu konuda yapılan çalışmalar ışığında alınabilecek önlemlerle ilgili 288 sayfadan oluşan bir rapor hazırlandı."

Satır, devre mülk ve devre tatil sektörlerinde yaşanan mağduriyetlerle ilgili de bir çalışma yaptıklarını, 541 dilekçe sonrasında başlatılan çalışmaların da uzun süre devam ettiğini dile getirdi. Satır, bu komisyonun da uzun araştırmalar sonucu raporunu hazırladığını kaydetti.

Daha sonra Obezite ile Mücadele Yöntemleri ve Cerrahi Uygulamalardaki Malpraktis İddialarının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu ile Devre Mülk ve Devre Tatil Sektörlerinde Yaşanan Mağduriyet İddialarının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu'nun raporları ele alındı.

Görüşmeler sonucu her iki konu hakkında hazırlanan raporlar, yapılan oylamayla kabul edildi.

İstanbul, AK Parti, Obezite, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Dilekçe Komisyonunda, obezite ve devre mülk mağdurları alt komisyonlarının raporları kabul edildi - Son Dakika


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