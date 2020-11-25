TBMM Dışişleri Komisyonu 4 kanun teklifini kabul etti - Son Dakika

-Türkiye ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

-Türkiye ile Ruanda Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

-Türkiye ile Gürcistan Arasında Demiryolu Yük ve Yolcu Taşımacılığına İlişkin

- Türkiye ile Macaristan Arasında Yolcu ve Eşyanın Karayolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

Anne ve iki çocuğu koronavirüsten vefat etmişti! Aynı aileden bir acı haber daha