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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, ABD Büyükelçisini kabul etti

6 saat önce

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield'i kabul etti.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, ABD Büyükelçisini kabul etti, System.String[]

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield'i kabul etti.

Bozkır, makamında gerçekleşen görüşmenin başında, Satterfield ile tanışmaktan onur duyduğunu söyledi.

Bunun bir nezaket görüşmesi olduğunu ifade eden Bozkır, Satterfield'in çok deneyimli bir diplomat olduğunu belirtti. Bozkır, Satterfield'in Türkiye ve bölgeyle ilgili deneyimi bulunmasının da büyük bir avantaj olduğunu dile getirdi.

"Biz, ilişkilerimize büyük önem veriyoruz." diyen Bozkır, iki ülke arasındaki ilişkilerde soru işaretleri bulunmasının büyük bir lüks olacağını ifade etti.

Bozkır, iki ülkenin ilişkileri ileriye taşıması gerektiğini vurgulayarak, bu nezaket ziyaretinde çeşitli konuları konuşacaklarını kaydetti.

Basın mensuplarının görüntü almasının ardından görüşme basına kapalı devam etti.

Amerika Birleşik Devletleri, TBMM Dışişleri Komisyonu, Volkan Bozkır, Ankara, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:32 Kaynak: AA
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