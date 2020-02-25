TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, AP heyetiyle görüştü - Son Dakika
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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, AP heyetiyle görüştü

6 saat önce

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi Başkanı David McAllister ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, AP heyetiyle görüştü, System.String[]

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi Başkanı David McAllister ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Toplantı, TBMM Tören Salonu'nda gerçekleşti.

TBMM Dışişleri Komisyonu, Volkan Bozkır, Avrupa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:38 Kaynak: AA
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