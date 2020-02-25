TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, AP heyetiyle görüştü - Son Dakika

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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, AP heyetiyle görüştü
6 saat önce
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi Başkanı David McAllister ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:38 Kaynak: AA
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