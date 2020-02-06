TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, Finlandiya Büyükelçisi ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Politika TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, Finlandiya Büyükelçisi ile görüştü - Son Dakika

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, Finlandiya Büyükelçisi ile görüştü

6 saat önce

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Arı Maki ile görüştü.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, Finlandiya Büyükelçisi ile görüştü, System.String[]

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Arı Maki ile görüştü.

Bozkır'ın makamındaki görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleştirildi.

TBMM Dışişleri Komisyonu, Volkan Bozkır, Finlandiya, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:58 Kaynak: AA
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