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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, Kosova Büyükelçisi ile görüştü
6 saat önce
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, Kosova'nın Ankara Büyükelçisi İlir Dugolli ile bir araya geldi. Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:56 Kaynak: AA
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