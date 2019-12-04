Son Dakika Haberleri: TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, Kosova Büyükelçisi ile görüştü
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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, Kosova Büyükelçisi ile görüştü

6 saat önce

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, Kosova'nın Ankara Büyükelçisi İlir Dugolli ile bir araya geldi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, Kosova Büyükelçisi ile görüştü, System.String[]

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, Kosova'nın Ankara Büyükelçisi İlir Dugolli ile bir araya geldi.

Bozkır'ın makamındaki görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleşti.

TBMM Dışişleri Komisyonu, Volkan Bozkır, AK Parti, Kosova, Politika

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:56 Kaynak: AA
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