TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, beraberindeki heyetle Avusturya'ya yaptığı ziyareti değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, komisyon heyeti olarak Avusturya'da gerçekleştirdikleri ziyaretlerde çeşitli konuları görüşme imkanı bulduklarını belirterek, "Avusturya'nın iç siyasetine yönelik adımların içerisinde Türkiye'mizin bu noktada kullanılıyor veyahut kullanılmaya çalışılıyor olmasının da doğru olmadığını çok açık bir şekilde dile getirdik."dedi.

Kılıç, Avusturya'da iki gün süren resmi temaslara ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Başkan Kılıç, beraberindeki heyetle Birinci Dünya Savaşı'nda Galiçya Cephesi'ne gönderilen, buradan tedavi edilmek üzere Avusturya'ya getirilen ve Viyana'da şehit olan 130'un üzerinde Türk askerinin medfun olduğu mezarları ziyaret ederek resmi temaslarına başladıklarını anlattı.

Buradaki şehitlere yönelik bir anıt yapılması sürecine ilişkin gelişmelerin muhataplarla görüşüldüğünü ifade eden Kılıç, konunun hem Dışişleri Bakanlığı hem de Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği tarafından takip edildiğini aktardı.

Kılıç, daha sonra Türk toplumunun buradaki temsilcileriyle bir araya geldiklerini kaydederek, vatandaşların talepleri ve Avusturya makamları nezdinde yaşadıkları sorunlarla ilgili bilgi aldıklarını dile getirdi.

Avusturya Federal Meclisi Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Nurten Yılmaz ve grup üyesi parlamenterlerle görüştüklerini belirten Kılıç, heyetin, daha sonra Avusturya Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı ve ana muhalefet Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) Genel Başkanı Pamela Rendi-Wagner ve Dışişleri Komisyonu üyeleriyle bir araya gelme imkanı bulduğunu ifade etti.

" İsrail'in Filistin'e yönelik orantısız güç kullanması"

Kılıç, her iki görüşmede çeşitli konu başlıklarının ele alındığını, son dönemde Türkiye ve Avusturya arasında yaşanan gelişmelerin de konuşulduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Özellikle İsrail'in Filistin ve Gazze'ye uyguladığı orantısız güç kullanımı sonrasında, orada hayatını kaybeden, çocuk, kadın, yaşlı, sivillerin hayatını kaybetmesine neden olan o saldırılar sonrası süreci değerlendirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm dünya kamuoyuna vermiş olduğu mesajları tekrar iletme imkanımız oldu. Türkiye Millet Meclisi olarak, mecliste grubu bulunan tüm siyasi partilerimizin yapmış olduğu ortak açıklamayı hatırlatma imkanımız oldu."

Müslümanlara yönelik fişleme çalışmasına tepki

Kılıç, son günlerde ciddi tepki ve tartışmalara neden olan, "İslam haritası" adı verilen Müslümanlara yönelik fişleme çalışması hakkında da fikir alışverişi yapma olanağı bulduklarını kaydederek, "Bu duruma itirazımızı en üst seviyede dile getirme imkanımız oldu. Muhataplarımızda şunu gördük, Avusturya Parlamentosu ve siyasetinde hükümetin ortaya koyduğu bu yaklaşım fazla destek görmüyor." şeklinde konuştu.

İslam Haritası'nın şu an çevrim dışı olmasının ve konuya ilişkin hukuki gelişmelerin memnun edici olduğunu ifade eden Kılıç ayrıca, "Avusturya'nın iç siyasetine yönelik adımların içerisinde Türkiye'mizin bu noktada kullanılıyor veya kullanılmaya çalışılıyor olmasının da doğru olmadığını çok açık bir şekilde dile getirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıç, her iki ülkede iş insanlarının karşılıklı yatırım yapma isteğinin konuşulan bir başka konu olduğunu, Avusturya tarafının da bu hususa çok sıcak yaklaştığını, hem ikili hem de Avrupa Birliği (AB) düzeyinde birçok hususun ele alındığını anlattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde fiziki ziyaretlerin bir yılı aşkın bir süredir sınırlandığını ancak dünya genelinde aşılamanın artması ve özellikle Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Sinovac aşısını kabul etmesiyle, karşılıklı ziyaretlerin artacağını belirten Kılıç, bu hususta herkesin aynı düşüncede olduğunu, karşılıklı ziyaretlerin ikili ilişkilere daha olumlu bir ivme kazandıracağı inancında olduğunu sözlerine ekledi.

Daha sonra Avusturya'daki Türk basın mensuplarıyla bir araya gelen heyet, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kılıç'a Avusturya ziyaretinde, TBMM Dışişleri Komisyonu Katibi ve AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın yanı sıra komisyon üyeleri CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ve İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan eşlik ediyor.