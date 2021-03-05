- TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, Kapalı Maraş'ı gezdi - Son Dakika

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- TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, Kapalı Maraş'ı gezdi

LEFKOŞA - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, beraberindeki heyetle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyareti kapsamında Kapalı Maraş'ın ziyarete açılan bölümünü gezdi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, beraberindeki Dışişleri Komisyonu heyeti ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretini sürdürüyor. KKTC ziyareti kapsamında Kapalı Maraş'ı ziyaret eden Kılıç ve beraberindeki heyet, Maraş'ın ziyarete açılan bölümü gezdi. Bölgede yaşayanlarla sohbet eden Kılıç, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu'ndan Maraş'ın son durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kılıç, Maraş gezisine ilişkin basına açıklamalarda bulunarak, Kapalı Maraş'ın yeniden açılmasını çok önemli bir gelişme olarak değerlendirerek, "Maraş'ı adadaki herkesin faydalanabileceği bir yer olarak görüyoruz. İnşallah tüm insanlık burayı önümüzdeki zaman içerisinde güzel anılar yaşayarak kullanacaktır" dedi.

Kılıç, helikopter kazasında şehit olan askerlere de değinerek, şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Kılıç, "Tüm Türk milletinin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.