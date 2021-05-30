TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, Katar Şura Meclisi Başkanı Al Mahmud ile bir araya geldi - Son Dakika

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç başkanlığındaki heyet, Katar Şura Meclisi Başkanı Ahmed bin Abdullah Al Mahmud tarafından kabul edildi.

Katar Haber Ajansının (QNA) haberine göre, temaslarda bulunmak için Katar'ın başkenti Doha'da olan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç başkanlığındaki heyet, Katar Şura Meclisi Başkanı Ahmed bin Abdullah Al Mahmud'la iki ülke parlamentoları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin konuları ele aldı.

Kılıç, görüşmede, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un mektubunu Al Mahmud'a sundu.

Görüşmede Türkiye'nin Katar Büyükelçisi Mustafa Göksu da hazır bulundu.

TBMM heyetinin ziyaretinin pazartesi günü son bulacağı belirtildi.