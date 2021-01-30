TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, Türkiye'nin ABD ve AB ile ilişkilerinin geleceğini değerlendirdi - Son Dakika

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, Türkiye'nin ABD ve AB ile ilişkilerinin geleceğini değerlendirdi

30.01.2021 11:50

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, "ABD'nin bize müttefiklik ruhu içinde davranmasını beklemek hakkımız.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, "ABD'nin bize müttefiklik ruhu içinde davranmasını beklemek hakkımız." dedi.

Kılıç, AA muhabirine gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

ABD'de başkanlık seçiminin ardından yeni başkanın yemin ederek görevine başladığını hatırlatan Kılıç, özellikle Kovid-19'la mücadelede bütün ülkelerin üzerine düşen görevler olduğunu söyledi. ABD'de yalnızca başkan değil, Temsilciler Meclisi ve senatörler açısından da önemli bir durum olduğunu dile getiren Kılıç, "Yalnızca Türkiye-ABD ilişkileri değil, tüm ülkelerin ABD ile ilişkileri yeniden değerlendirilecek. Seçilmişlerin, dünyanın gerçeklerini doğru anlayarak hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Seçilmişlerin, ABD'de özellikle son yıllarda gelişen "Amerikan merkeziyetçiliği, Washington merkezli bir uluslararası siyaset gütme çabası içinde olduklarını" belirten Kılıç, "Bu doğru bir yaklaşım değil. Burada şunu unutmamamız lazım, dünyanın birçok farklı ülkesiyle ABD'nin zaman zaman birtakım sorunları ve sıkıntıları oluyor. Bunların temel sebebi de tek pencereden bakılıyor olması." değerlendirmesini yaptı.

"Yalnızca başkan açısından bakmamak lazım"

Türkiye-ABD ilişkilerine değinen Kılıç, iki ülkenin, NATO üyeliğinden kaynaklanan müttefiklik ilişkisi bulunduğunu anımsatarak, "ABD'nin bu kapsamda bize müttefiklik ruhu içinde davranmasını beklemek hakkımız." diye konuştu.

Türkiye'nin, terörle mücadelede başı çektiğini, terör örgütü DEAŞ'la Türkiye kadar mücadele eden başka bir ülke olmadığını belirten Kılıç, "Hiçbir ayrım yapmaksızın terör örgütüne 'terör örgütü' deyip, bu kapsamda mücadele eden bir müttefik olarak müttefiklerimizden de bunu beklemek hakkımız." mesajını verdi.

Yeni ABD yönetiminin "Türkiye'ye bakışının olumsuz olacağı" yönündeki değerlendirmelere değinen Kılıç, Biden başkanlığındaki ABD yönetiminden beklentileri şöyle değerlendirdi:

"Farklı çevrelerin farklı düşünceleri, görüşleri olabilir ama olaya yalnızca başkan açısından bakmamak lazım. Ben özellikle o çerçeveyi çiziyorum. Temsilciler Meclisi ve senatoda alınan kararların da etkisi var. Bunların hepsinin bir arada değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ümidimiz, olaylara aklıselim şekilde bakılması, yeniden değerlendirilmesi. Bu, önümüzdeki süreçte yapacağımız çalışmalarla göreceğimiz bir süreç. Tabii ki bizim de bu anlamda ABD'ye getirdiğimiz eleştiriler var. Onların da bize getirdiği birtakım eleştiriler var. Bunların hepsini oturup konuşacağız ve ileriye doğru yürümeye devam edeceğiz."

Türkiye-AB ilişkileri

Kılıç, AB ile ilişkilerde yaşanan gelişmeler konusunda, "Son 6-7 aydır özellikle Doğu Akdeniz'le ilgili yaşanan süreçte tek taraflı olarak yalnızca Yunanistan'ın ortaya koyduğu tezleri destekleyip, 'AB dayanışması' adı altında Yunanistan'a karşı gösterdikleri koşulsuz ve sorgusuz desteğin yanlış olduğunu kendileri de gördü." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu tespitler doğrultusunda uluslararası anlaşma ve hukuktan doğan haklarından asla vazgeçmeyeceğini dünyaya ilan ettiğini vurgulayan Kılıç, "AB de bunu gördü. AB'nin içindeki aklıselim seslerin son zirvede galip geldiğini düşünüyorum." diye konuştu.

AB ile ilişkilerde Türkiye'ye karşı daha olumlu yaklaşım içine girildiğini söyleyen Kılıç, şöyle devam etti:

"AB ile tam üyelik müzakere sürecini zaten Cumhurbaşkanımız, Başbakanlığı döneminde başlatmıştır. Yani AK Parti hükümetleri döneminde AB ile tam üyelik müzakere süreci başladı. Daha sonra AB'den de kaynaklanan, özellikle AB'nin belli siyasi liderleri tarafından kaynaklanan sekteler oldu. Bunlar o şekilde veya bu şekilde bugüne kadar geldi ama AB de yaptığı hataları ve eksiklikleri görmüş olacak ki artık daha aklıselim davranmaya çalıştıklarını görüyoruz. Yolumuza devam edip muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefi doğrultusunda AB ile müzakere sürecimizi ivmelendireceğiz."

"Parlamenter diplomasi tarafında da destek veriyoruz"

Yürütülen parlamenter diplomasi faaliyetlerini anlatan Kılıç, Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle çok fazla seyahat etme imkanı bulamadıklarını, temasları sanal ortamda sürdürdüklerini bildirdi. Parlamenterlerle temas halinde olduklarını, fikir alışverişini sürdürdüklerini bildiren Kılıç, "AB üyelik sürecine, parlamenter diplomasi tarafında da destek vererek yolumuza devam edeceğiz." dedi.

AB yetkilileri ve Avrupalı parlamenterlerle görüşmelerinde, Türkiye'nin AB süreci konusunda edindiği izlenimleri aktaran Kılıç, "Kendi hatalarının ve eksikliklerinin de farkına vardıklarını değerlendiriyorum. Onların ortaya koyduğu, illa dile getirmek için çaba harcadıkları birtakım yaklaşımlar var. Biz de onlara cevap veriyoruz. Daha pozitif, daha olumlu bir diyalog kapısıyla devam edeceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, Türkiye'nin ABD ve AB ile ilişkilerinin geleceğini değerlendirdi
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, Türkiye'nin ABD ve AB ile ilişkilerinin geleceğini değerlendirdi
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, Türkiye'nin ABD ve AB ile ilişkilerinin geleceğini değerlendirdi
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, Türkiye'nin ABD ve AB ile ilişkilerinin geleceğini değerlendirdi

Amerika Birleşik Devletleri, TBMM Dışişleri Komisyonu, Avrupa Birliği, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, Türkiye'nin ABD ve AB ile ilişkilerinin geleceğini değerlendirdi - Son Dakika


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