TBMM Dışişleri Komisyonu KKTC Dışişleri Bakanı Özersay'ı ağırladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, "Gerek teröre karşı mücadelesinde gerekse toprak bütünlüğü ve güvenliği bağlamında Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası hukuk bağlamında atmakta olduğu ve atacağı haklı adımlarda, bu mücadelesinde Türkiye'nin tam anlamıyla yanında olduğumuzu ve olacağımızı bir kez daha vurgulama ihtiyacı hissediyorum." dedi.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır başkanlığında toplanan Dışişleri Komisyonu üyelerini "KKTC ve Bölgesel Gelişmeler" konusunda bilgilendirdi.

Komisyon toplantısına, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, Türkiye- Fransa Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, AGİT Parlamenter Asamblesi Türk Heyeti Başkanı Nabi Avcı ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) Türk Heyeti Başkanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı.

Özersay, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, KKTC'nin görüş, düşünce ve önerilerini anlatabilmenin önemli bir imkan olduğunu belirtti.

Doğu Akdeniz ve Suriye başta olmak üzere Orta Doğu'da son derece önemli gelişmelerin yaşandığını belirten Özersay, dengelerin yeniden şekillendiğini ve Kıbrıs'ta bir paradigma değişikliğine ihtiyaç olduğu söylenen bir dönemden geçildiğini kaydetti.

"KKTC, teröre karşı mücadelesinde Türkiye'nin yanındadır"

Özersay, Türkiye ve KKTC ilişkileri bağlamında son iki gündür yaşanan tartışmada bazı hususlara özellikle dikkati çekmek istediğini vurgulayarak, "Farklı düzeylerde ilişkilerimizde bazı sıkıntılı mesajların karşılıklı olarak verildiği bilinen bir gerçek. Zaman zaman da üzüntü verici şekilde oldu bu. Ama, Türkiye ile KKTC ilişkilerinin pamuk ipliğine bağlı olmadığını düşünüyoruz biz. Tarihsel ve duygusal temelleri olan bir ilişkilerimiz var. Son derece köklü ve güçlü bir bağ var aramızda." diye konuştu.

Bunu her zaman akılda tutarak iki ülke ilişkilerinin daha iyi noktaya götürülmesi gerektiği kanaatinde olduklarını belirten Özersay, şöyle devam etti:

"Bunun, kuşkusuz karşılıklı saygı ve her iki halkın iradesine saygı temelinde ilerlemesi gereken bir ilişki olduğu düşüncesindeyiz. Bu bağlamda ben, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak, gerek hükümetim gerekse Kıbrıs Türk halkının, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve halkının teröre karşı mücadelesinde tamamen, bütünüyle yanında olduğunu özellikle vurgulama ihtiyacı hissediyorum. Burada hiç kimsenin bir tereddütü olmasın. Bundan böyle de gerek teröre karşı mücadelesinde gerekse toprak bütünlüğü ve güvenliği bağlamında Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası hukuk bağlamında atmakta olduğu ve atacağı haklı adımlarda, bu mücadelesinde Türkiye'nin tam anlamıyla yanında olduğumuzu ve olacağımızı bir kez daha vurgulama ihtiyacı hissediyorum."

Özersay, Komisyon üyelerinin, toplantıda ele alınanları, Türkiye ve KKTC'nin ortak politikalarının güçlü şekilde daha ileriye taşınması için ulusal ve uluslararası platformlara taşıyacağından emin olduğunu kaydetti.

Toplantı Özersay'ın bilgilendirmesi ile basına kapalı olarak devam etti.