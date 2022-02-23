TBMM Dışişleri Komisyonu'ndan Bosna Hersek'e resmi ziyaret - Son Dakika

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç ve beraberindeki heyet, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya resmi ziyarette bulundu.

TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi ve Halk Meclisi üyeleri, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak Üyesi Sefik Dzaferovic ve Konseyin Sırp ve Hırvat üyelerinin danışmanları tarafından kabul edildi.

Kılıç, AA muhabirine, Bosna Hersek ziyaretleri ve Ukrayna kriziyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bu yılın ilk ziyaretini Bosna Hersek'e yaptıklarını belirten Kılıç, "Tarihi ve coğrafik olarak kendimizi yakın hissettiğimiz, halkının da bizi yakın hissettiği dost Bosna Hersek'te olmaktan mutluyuz. Bu yıl, Bosna Hersek için özellikle önemli. Seçimlerin yapılması öngörülüyor. Bununla ilgili çalışmalar var, bu çerçevede karşılıklı fikir ve görüş alışverişinde bulunmaktayız." ifadesini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna içerisindeki toprak bütünlüğünü zedeleyecek adımlarını doğru bulmadıklarını dile getiren Kılıç, "Bu tutumumuz en üst seviyede, Cumhurbaşkanımız nezdinde dile getirildi. Bizler de Dışişleri Komisyonu olarak bu adımları doğru bulmadığımızı ve tanımadığımızı dile getirdik." dedi.

Kılıç, Ukrayna-Rusya krizinin dünyanın her yerinde olduğu gibi Balkanlar üzerinde de birtakım etkilerinin olmasının muhtemel olduğuna işaret etti.

"Elimizden geleni yapıyoruz"

TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Kamil Aydın da "Bosna Hersek de Ukrayna gibi hassas bir bölge ve geçmişte ağır trajedilere ev sahipliği yapmış bir coğrafya. Daha yaralar kabuk bağlamamışken bugün geldiğimiz noktada, iç çatışmalara ve geçmişe yönelik bir özlem içeren hareketlere tanıklık ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Bölgede Ukrayna benzeri çatışmaların yaşanmaması adına görüşmelerde, girişimlerde bulunduklarını aktaran Aydın, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı diplomasinin parlamenter ayağını sürdürmek için Bosna'dayız. Bosna Hersek'teki 3 etnik grubun huzur ve barış içerisinde birlikte yaşama azim ve kararlılığı için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Aydın, Türkiye'nin, Ukrayna-Rusya krizinde taraf olmadan barış, huzur ve istikrarı öncelemek adına yaptığı üst düzey girişimlerin, Balkanlar için de geçerli olduğunu vurguladı.

Bosna Hersek'i ziyaret eden heyette Ahmet Aydın, Aydın Adnan Sezgin, Niyazi Güneş, Mehmet Ceylan ile Büyükelçi ve TBMM Dışişleri Komisyonu Danışmanı İskender Kemal Okyay da yer aldı.

Öte yandan Bosna Hersek Devlet Başkanlığınca yapılan açıklamada, Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki istikrarlı siyasi ilişkilerin devam edeceğine dair umutlar kaydedildi.