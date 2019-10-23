TBMM Dışişleri Komisyonu toplandı

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, Rusya ile Suriye konusunda imzalanan mutabakatın Türkiye açısından çok önemli olduğunu belirterek, "Bundan sonra ülkemizin içinde veya komşu bölgelerinde hiçbir zaman terörist ve terör faaliyeti görmediğimiz bir döneme geçmeyi içten arzu ediyoruz." dedi.

Bozkır, Dışişleri Komisyonu toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında Suriye konusunda imzalanan mutabakata ilişkin değerlendirme bulundu.

Son 5 gün içerisinde önemli ve tarihi nitelikte iki anlaşmanın imzalandığını ve ABD ile varılan mutabakatta yer alan 120 saatin dün akşam sona erdiğini aktaran Bozkır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Soçi'de Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında varılan mutabakatla da bugün saat 12.00'de başlayacak 150 saat içerisinde, Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru oluşturma gayretlerinin sona erdirilmesi ve bu bölgenin tamamının PYD/ YPG'li teröristlerden arındırılmasının kararlaştırıldığını söyledi.

Milli Savunma Bakanlığından bu sabah yapılan açıklamada, mevcut harekat alanı dışında, bu aşamada yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmadığının bildirildiğini vurgulayan Bozkır, "Terör unsurlarının hareketleri tabiatıyla takip edilecektir. Ancak bu harekat sırasında şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de şifa temenni ediyorum." diye konuştu.

Türkiye'deki Suriyeli misafirlerin de gönüllü ve güvenli bir şekilde evlerine ve topraklarına dönmesinin mümkün hale geleceğini belirten Bozkır, şöyle konuştu:

"Bu sonuç, ülkemiz bakımından gerçekten çok önemlidir. Uzun zamandan beri ülkemizde çok sayıda can kaybına neden olan terör saldırıları ve ülkemizde kurulmak istenen bir kanton düzenine karşı, teröristlerin bazı kasaba ve illerimizde gerçekleştirdiği terör operasyonlarına karşı yapılan büyük operasyonların sonucu da bu şekilde burada nihayete erdirilmiş oluyor. İnşallah bundan sonra ülkemizin içinde veya komşu bölgelerinde hiçbir zaman terörist ve terör faaliyeti görmediğimiz bir döneme geçmeyi içten arzu ediyoruz.

Bu sonuca ulaşılmasını mümkün kılan, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm emeği geçenlere ve bu arada ülkemiz için önemli bir davada, parti farkı gözetmeksizin devletimizin yanında yer alan Meclisimizdeki partilere de teşekkür ediyorum."

Bozkır'ın konuşmasının ardından komisyonun uhdesinde kurulan Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonuna üye seçimi yapıldı. CHP grubu tarafından Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in yerine aday gösterilen Ankara Milletvekili Ahmet Haluk Koç, yapılan oylamada alt komisyona üye olarak seçildi.

Daha sonra gündemdeki uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tekliflerine geçildi. Toplantı, gündeme geçilmesinin ardından basına kapalı devam etti.