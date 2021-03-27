TBMM Dışişleri Komisyonu Türkiye hakkındaki ön yargıları diplomasiyle yıkıyor - Son Dakika

TBMM Dışişleri Komisyonu Türkiye hakkındaki ön yargıları diplomasiyle yıkıyor

27.03.2021 10:59
TBMM Dışişleri Komisyonu Türkiye hakkındaki ön yargıları diplomasiyle yıkıyor, System.String[]

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN/AYŞE YILDIZ - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'nin ilerlemesini istemeyen, yurt dışında ülke aleyhinde propaganda yapan sivil toplum kuruluşları ve siyasilere karşı çalışma yaptıklarını bildirdi.

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN/AYŞE YILDIZ - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'nin ilerlemesini istemeyen, yurt dışında ülke aleyhinde propaganda yapan sivil toplum kuruluşları ve siyasilere karşı çalışma yaptıklarını bildirdi.

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde 25 Mart'ta gerçekleştirilen "Terörizmle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi 4. Parlamento Başkanları Konferansı"na katılan Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütleriyle amasız, fakatsız kararlılıkla mücadelenin devam ettiğini belirtti.

Türkiye'nin, son yıllarda attığı adımlarla Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Kafkasya'da gücünün net şekilde hissedildiğini ifade eden Kılıç, bunun yakın zamanda Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gelişmelerde görüldüğünü söyledi.

Türkiye'nin askeri bir güç olarak yer almadığını ancak siyasi anlamda Azerbaycan'a verdiği destekle olayın nereye çevrildiğinin açıkça görüldüğünü anlatan Kılıç, "Türkiye'nin önemli bir aktör olduğu, varlığının, yürünecek yolda Türkiye'nin mutlaka işin ve sürecin içerisinde olması gerektiği ortaya çıkıyor." dedi.

Hükümetin yaptığı çalışmalara parlamentonun da diplomasiyle destek verdiğini dile getiren Kılıç, Türkiye'nin yurt dışında doğru anlatılması konusunda etkin faaliyetler yürüttüklerini kaydetti.

"Türkiye'nin ilerlemesini istemeyen gruplar var"

Kılıç, bazı kesimlerin yurt dışında Türkiye aleyhine çalışmalar yaptığına değinerek, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin ilerlemesini istemeyen, ülkemiz hakkında olumlu düşünmeyen, hayır düşünceleri olmayan birtakım çevreler var. Bunlar maalesef bazen sivil toplum örgütü de olabiliyor, bazen mecliste temsili olan birtakım partilerin içerisinde terörle arasına mesafe koyamayanlardan müteşekkil birtakım çalışmalardan da kaynaklanabiliyor. Özellikle Avrupa Parlamentosu'nda ciddi manada Türkiye karşıtlığının desteklendiği ve bunun olması için çaba sarf edildiği, yalan yanlış, tek yanlı bilgilerin aktarıldığı, teröre karşı yapılan mücadelenin insan haklarına karşıymış gibi lanse edildiği durumları görüyoruz. Bunların önlenmesi, Türkiye'nin doğru bir şekilde anlatılması noktasında Dışişleri Bakanlığının yanı sıra TBMM Dışişleri Komisyonu olarak da ikili görüşmeler, müzakereler yürütüyoruz."

"Zavallı siyasetçilerle karşılaşıyoruz"

Fikir ve düşünce hürriyeti ile şiddet ve terör olaylarının birbiriyle karıştırılmaması gerektiğine dikkati çeken Kılıç, "Bugün hiç kimse Avrupa'nın ortasında DEAŞ'a, El Kaide'ye 'Bunlar fikir hürriyeti çerçevesinde fikirlerini söylüyorlar.' diyemez. Niye? Çünkü katiller sürüsüdür. PKK da PYD de aynı şekildedir. Biz yurt dışında bunları anlatıyoruz. Bunları anlatırken de Avrupa içerisinde maalesef Türkiye karşıtı politikalarla kendini iç siyasette bir yere getirmeye çalışan birtakım zavallı siyasetçilerle karşılaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu gruplarla arasına mesafe koymaya çalışan Avrupalıların da bulunduğuna işaret eden Kılıç, Türkiye'nin ne kadar geniş kitleye doğru şekilde anlatılırsa ülkenin yurt dışındaki etkinliğinin daha da artacağını sözlerine ekledi.

TBMM Dışişleri Komisyonu, Akif Çağatay Kılıç, Propaganda, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Dışişleri Komisyonu Türkiye hakkındaki ön yargıları diplomasiyle yıkıyor - Son Dakika


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