TBMM Dışişleri Komisyonu üyeleri basın toplantısı düzenledi - Son Dakika

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç başkanlığındaki milletvekilleri, Bakü'de basın toplantısı düzenledi.

Kılıç'ın yanı sıra AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ve İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, Azerbaycan temaslarını değerlendirdi.

Kılıç, iki günlük temaslarında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve milletvekilleri ile verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Görüşmelerde Azerbaycan'ın topraklarını kurtarmak için geçen sene yürüttüğü operasyonu, elde ettiği zaferi, savaş sonrasında bölgede oluşan yeni durumu ve işgalden kurtarılan bölgelerde yapılacak imar çalışmalarını konuştuklarını belirten Kılıç, Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğinin süreceğini vurguladı.

Kılıç, iki ülke parlamentoları arasındaki ilişkileri de değerlendirdiklerini bildirerek, şunları söyledi:

"Parlamentolar arası diplomasi çok önemli bir ilişki ağıdır. Parlamentolar arası ilişkilerimizi geliştirmeyi, bizimle beraber olmak isteyen ülkelerin temsilcilerini de aramıza katarak üçlü ve daha fazla katılımlı platformlarda iş birliğimizi pekiştirmenin yararlı olacağını düşünüyoruz. Uluslararası asamblelerde birçok ülkenin temsilcisi bilgi eksikliği ile açıklama yapma, oy kullanma yoluna gidiyor. Bu bilgilerin doğru şekilde alınması için bizim de yapacağımız çok şey var. Yapıyoruz, daha da artıracağız. 44 gün devam eden mücadele esnasında işgal altındaki Azerbaycan toprakları kurtarılmıştır. Fakat sanki Azerbaycan durduk yere gidip bazı topraklara girdiği gibi hava estirilmeye çalışıldı. Fakat Birleşmiş Milletler Kararı ile çok açıktır ki işgalden kurtarılan topraklar zaten Azerbaycan toprağıdır. Bu gerçeklerin anlatılması lazım asamblelerde. Gerekirse bin defa anlatmak konusunda çok kararlıyız."

Bakbak da Türk hükümeti ve halkının 44 günlük savaş süresince Azerbaycan'ın haklı davasını desteklediğini, bu desteğin Karabağ'ın imarı konusunda da süreceğini belirtti.

Özdemir, Azerbaycan'ın topraklarını işgalden kurtararak dünya siyasi ve askeri tarihine geçecek zafer elde ettiğini kaydetti. Özdemir, bu zaferin sadece bölgesel değil küresel barış ve istikrara katkı sağlayacağını vurguladı.

Erozan ise Bakü temaslarında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliğin geleceğine yönelik fikir egzersizi yapma fırsatı elde ettiklerini ifade etti.