TBMM Elazığ ve Malatya için yardım kampanyası başlattı - Son Dakika
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TBMM Elazığ ve Malatya için yardım kampanyası başlattı

6 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası yardım kampanyası başlattı.

TBMM Elazığ ve Malatya için yardım kampanyası başlattı, System.String[]

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası yardım kampanyası başlattı.


TBMM, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle milletvekilleri ve meclis personeli nezdinde yardım kampanyası başlattı. Yardım kampanyası, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un talimatıyla, Meclis İdare Amiri Halil Özcan imzasıyla milletvekillerine, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'nun imzasıyla da tüm personele bir yazı ile duyuruldu. Yazıda, Cumhurbaşkanlığı tarafından AFAD Başkanlığınca koordine edilmek üzere ülke çapında bir kampanya başlatıldığına işaret edilerek, Meclis'in de Halk Bankası nezdinde bir hesap açıldığı bilgisi yer aldı.


Kampanyaya göre yardımda bulunmak isteyen milletvekilleri ve meclis personeli, Halkbank TBMM Şubesi'nde açılan hesaba para yatırabilecekler. Halkbank TBMM şubesinde toplanan paralar AFAD Başkanlığının belirlemiş olduğu hesaba aktarılacak. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:33 Kaynak: İHA
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