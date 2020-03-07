TBMM eski Başkanı Köksal Toptan'ın, 70 yıl sonra duygulandıran buluşması - Son Dakika
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TBMM eski Başkanı Köksal Toptan'ın, 70 yıl sonra duygulandıran buluşması

7 saat önce

TBMM eski Başkanı Köksal Toptan, memleketi Rize'de, 1950 yılında Camidağı İlkokulu'nda kendisini okutan öğretmeni Mustafa Kara'yı (98) evinde ziyaret etti.

TBMM eski Başkanı Köksal Toptan'ın, 70 yıl sonra duygulandıran buluşması, System.String[]

TBMM eski Başkanı Köksal Toptan, memleketi Rize'de, 1950 yılında Camidağı İlkokulu'nda kendisini okutan öğretmeni Mustafa Kara'yı (98) evinde ziyaret etti. 70 yıl sonra gerçekleşen buluşmada duygusal anlar yaşandı.

TBMM eski Başkanı ve Milli Eğitim eski Bakanı Köksal Toptan, memleketi Rize'de üyesi olduğu Salarha Vadisi Yeni Şehir Kalkındırma ve Dayanışma Derneği'nin (SALVADER) organizasyonuyla 1950 yılında başladığı Camidağı Köyü İlkokulu'nda kendisini okutan öğretmeni Mustafa Kara'yı evinde ziyaret etti. Kara'ya çiçek sunan Toptan, sarılarak hasret giderdi. 70 yıl sonra gerçekleşen buluşmada duygusal anlar yaşandı. Toptan ve Kara, sohbet ederek anılarını tazeledi. Ziyarete SALVADER Başkanı Dursun Ali Toptan da eşlik etti.

TBMM eski Başkanı Köksal Toptan, çok güzel anılar biriktirdiğini ifade ederek, "Bugün benim için olağanüstü bir gün. Bizim bugünlere gelmemizde, bildiğimiz her şeyi öğrenmemizde birinci emek sahibi Mustafa hocamı gördüğüm için heyecanlıyım, mutluyum, gururluyum. Hele onu sağlıklı görmek, beni daha da heyecanlandırdı ve mutlu etti. Bizi bulunduğumuz yerlere getiren Cumhuriyetin yetiştirdiği birinci kuşak öğretmenler ve onların arkasından gelen öğretmenlere millet olarak şükran borçluyuz. Hepimizin içtiği suda, yürüdüğü yolda, yediği yemekte onların katkısı vardır. Onlara sahip çıktığımız, onları unutmadığımız, onların gösterdiği yoldan sapmadığımız, onların gösterdiği dürüstlüğü içselleştirdiğimiz zaman ülkemizin kalkınması ve gelecek kuşakların da mutlu olmasını sağlarız" dedi.

'OKULA ODUN TAŞIRDIK'

Köy okulunda okumanın zorluklarını anlatan Köksal Toptan, "Köy okulunda okuduk, evimiz okula da yakın mesafedeydi. Kışın okulumuza odun taşırdık. Tek sınıflı bir okulda okuduk ve güzel anılar biriktirdik" ifadelerini kullandı.

'KABİLİYETLİ BİR ÖĞRENCİYDİ'

Mustafa Kara da çok özel günlerden birini yaşadığını belirterek, "Köksal Toptan birinci sınıfta benim öğrencim oldu. Kabiliyetli bir öğrenciydi ve o kabiliyeti hala daha devam ediyor. Benim yetiştirdiğim çocuklarım, talebelerim, çoğunluğu güzel mevkilere geldiler. Hepsi ile gurur duyuyorum, çok mutlu oluyorum" dedi.

SALVADER Başkanı Dursun Ali Toptan ise, "Heyecanlıyız, mutluyuz, tarihe tanıklık ediyoruz. Hocamız ile öğrencisi olan eski bakanımız ve meclis başkanımızı buluşturduk. Gerçekten bu anı hep birlikte yaşadık. Hem değerlerimizi ön plana çıkartıyoruz hem eğitime verdiğimiz önemin altını çiziyoruz" diye konuştu.


Köksal Toptan, Mustafa Kara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:09 Kaynak: DHA
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