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TBMM Eski Danışma Meclisi Üyesi Demirel, Çanakkale'de toprağa verildi
6 saat önce
HAYATINI kaybeden TBMM Eski Danışma Meclisi Üyesi İsmail Hakkı Demirel, Çanakkale'de toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:18 Kaynak: DHA
HAYATINI kaybeden TBMM Eski Danışma Meclisi Üyesi İsmail Hakkı Demirel, Çanakkale'de toprağa verildi.
Dün vefat eden TBMM Eski Danışma Meclisi Üyesi İsmail Hakkı Demirel için Çanakkale Merkez Şehitler Camisi'nde resmi cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazına müteakip gerçekleştirilen cenaze törenine; İl Emniyet Müdürü Faruk Kahraman, eski valiler, emniyet müdürleri, Demirel'in yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Törenin ardından İsmail Hakkı Demirel'in cenazesi, Yeni Şehir Mezarlığında defnedildi.
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