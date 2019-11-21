Son Dakika Haberleri: TBMM Eski Danışma Meclisi Üyesi Demirel, Çanakkale'de toprağa verildi
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TBMM Eski Danışma Meclisi Üyesi Demirel, Çanakkale'de toprağa verildi

6 saat önce

HAYATINI kaybeden TBMM Eski Danışma Meclisi Üyesi İsmail Hakkı Demirel, Çanakkale'de toprağa verildi.

TBMM Eski Danışma Meclisi Üyesi Demirel, Çanakkale'de toprağa verildi, System.String[]

HAYATINI kaybeden TBMM Eski Danışma Meclisi Üyesi İsmail Hakkı Demirel, Çanakkale'de toprağa verildi.

Dün vefat eden TBMM Eski Danışma Meclisi Üyesi İsmail Hakkı Demirel için Çanakkale Merkez Şehitler Camisi'nde resmi cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazına müteakip gerçekleştirilen cenaze törenine; İl Emniyet Müdürü Faruk Kahraman, eski valiler, emniyet müdürleri, Demirel'in yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenin ardından İsmail Hakkı Demirel'in cenazesi, Yeni Şehir Mezarlığında defnedildi.


Çanakkale Merkez, Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:18 Kaynak: DHA
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