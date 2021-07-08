Ulutaş: İsrail salt bir Orta Doğu devleti değil - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Ufuk Ulutaş, " İsrail'i çok iyi bilmediğimiz gerçeğini kabul etmemiz gerekiyor. İsrail'i Orta Doğu'daki herhangi bir devlet gibi analiz etmeye çalışmak doğru değil. İsrail'in salt bir Orta Doğu devleti olmadığını düşünüyorum" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan 'İsrail'in İşgal Altında Tuttuğu Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Abluka Altındaki Gazze'de Yaşayanlar ile Bir Bütün Halinde Filistinlilere Uyguladığı Ayrımcılık Politikaları, İnsan Hakları ve Uluslararası İnsancıl Hukuk İhlallerinin İncelenmesi Alt Komisyonu', AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu başkanlığında toplandı.

Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Ufuk Ulutaş, komisyonda, 'İsrail İç Siyaseti' konulu sunum yaptı. İsrail'in, Türkiye için bir bilinmeyen olduğunu anlatan Ulutaş, "İsrail'e dair birçok kulaktan duyma bilgiye sahibiz fakat İsrail'i çok iyi bilmediğimiz gerçeğini kabul etmemiz gerekiyor. İsrail'i Orta Doğu'daki herhangi bir devlet gibi analiz etmeye çalışmak doğru değil. İsrail'in salt bir Orta Doğu devleti olmadığını düşünüyorum. Bu sebeple diğer Orta Doğu devletlerini analiz eder gibi İsrail'i analiz etmememiz gerekiyor" dedi.'DEVLETTEN ZİYADE ÖRGÜT GİBİ'İsrail'in bir devlet olarak nasıl kurulduğunu, nasıl dönüştüğünü tarihi örnekler vererek anlatan Ulutaş, "Şu an devlet olarak yaşadıkları birtakım sıkıntıların bu dönüşümdeki eksikliklerden kaynaklandığını düşünüyorum. Hala belli noktalarda bir devletten ziyade bir örgüt gibi hareket etme temayüllerinden kaynaklandığını düşünüyorum. İnsan hakları ihlallerini de belki belli noktalarda bununla açıklamamız mümkün" ifadelerini kullandı.İsrail'in 1967 savaşlarına kadar her an Arap ülkelerinin saldırısıyla yıkılma korkusu yaşadığını, bu durumun 1967 savaşlarındaki kesin zaferleriyle değiştiğini ve kendilerine olan güvenlerinin arttığını belirten Ulutaş, "ABD de İsrail'in bu savaşlardaki başarısından sonra İsrail'i Orta Doğu'daki en önemli müttefiki olarak görmeye başladı" diye konuştu.

İsrail-Filistin meselesine de değinen Ulutaş, "Uzun vadede iki devletli çözümü mümkün görülmüyor" dedi. Ulutaş ayrıca İsrail'in 'iki devletli çözüm' kavramının ve önerisinin de içini boşalttığını söyledi.