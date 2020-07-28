TBMM Fındık Çalışma Grubu: Üreticilerimiz açıklanan fiyattan çok memnun - Son Dakika

TBMM Fındık Çalışma Grubu üyesi AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, "Fındık üreticilerimiz açıklanan fiyattan çok memnun, adeta çifte bayram sevinci yaşıyor" dedi.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, fındık üretilen Giresun, Trabzon, Ordu, Samsun, Düzce, Zonguldak, Bolu, Sakarya ve Kocaeli illerinin milletvekillerinden oluşturulan TBMM Fındık Çalışma Grubu adına açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün, 2020 yılı fındık alım fiyatlarını açıkladığını hatırlatan Öztürk, 50 randıman Giresun kalite kabuklu fındık için 22,5 lira, 50 randıman levant kalite kabuklu fındık için ise 22 lira ücret belirlendiğini aktardı. Fındık alım fiyatına mazot, gübre desteği, tarım sigortası, iyi tarım desteği ve alan bazlı destekler de ilave edildiğinde 2 liranın üzerinde bir fiyatın daha eklendiğini, böylece fındık fiyatlarının 25 lirayı bulduğunu dile getiren Öztürk, TBMM Fındık Çalışma Grubu olarak açıklanan fiyat ve destekler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnet ve şükranlarını sunduklarını söyledi. Hükümetin, her yıl olduğu gibi bu yıl da beklentileri karşıladığını ve gereğini yaptığını vurgulayan Öztürk, şöyle dedi: "