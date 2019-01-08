TBMM Genel Kurul Çalışmaları Başladı

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Cumhurbaşkanlığı sistemi ile birlikte Türkiye'nin bir değişim sürecinden geçtiğini belirterek, "Değişim sürecinde sorumluluk alan en önemli kurumların başında Türkiye Büyük Millet Meclisi gelmektedir" dedi.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Cumhurbaşkanlığı sistemi ile birlikte Türkiye'nin bir değişim sürecinden geçtiğini belirterek, "Değişim sürecinde sorumluluk alan en önemli kurumların başında Türkiye Büyük Millet Meclisi gelmektedir" dedi.



Açıklamalarda bulunan Abdulahat Arvas, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), bütçe ve yeni yıl tatilinden sonra yasama faaliyetlerine bugün başladığını söyledi. Bu hafta genel kurul gündeminde kamuoyu tarafından 'torba kanun' olarak nitelenen 71 maddelik 'Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' olduğunu dile getiren Abdulahat Arvas, "Malum 'torba kanun' kavramı, kanun hazırlık sürecinde ve parlamentodaki kanun görüşmelerinde zaman açısından tasarruf sağlamak amacıyla ortaya konmuş bir yöntemdir. İçinde birbirinden farklı birçok kanunda değişiklik öngören bir yasama yöntemidir. Dolayısıyla görüşmelerine başlayacağımız 'torba kanun' içinde toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren düzenlemeler var. Kanun teklifinde genel olarak; yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alan hak sahiplerine ödenen aylıklar ile her ay itibariyle aylıkları ile birlikte yapılan ödemeler toplamı için bin TL'lik alt sınır belirlenmektedir. Er ve erbaşların genel sağlık sigortalısı sayılmayan eş ve çocukları ile anne ve babalarının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamında değerlendirilmesi sağlanmaktadır. Kamu düzeni ve güvenliğinden sorumlu emniyet teşkilatı mensuplarına sosyal ve ekonomik yardımlar sağlamak üzere kurulan Polis Bakım ve Yardım Sandığını daha güçlü bir mali yapıya kavuşturmak için tüm memurların sandığa ortak olmaları sağlanmaktadır. İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarından kolaylık sağlanarak son 120 günlük 'pirim ödeyerek sürekli çalışma' şartı 'hizmet akdine tabi' olma şeklinde yumuşatılarak 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmasına karşın devamsızlık hallerinden kaynaklı ödememe durumu ortadan kaldırılmaktadır. Devlete ait üniversitelerin diş hekimliği fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimlerinin, döner sermaye işletmelerinin 31 Ekim 2018 tarihi itibariyle muhasebe kayıtlarında yer alan ve düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmemiş ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına ilişkin borçlarının belirli şartlarla Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden aktarılacak kaynak ile ödenebilmesi öngörülmektedir.



Finansal sistemin ekonomik büyümeyi sağlıklı bir şekilde desteklemesi ve piyasalarda güvenin korunması, finansal otoriteler arasında işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesinin kurulması amaçlanmıştır. Hayvancılığın desteklenmesi konusunda katkı sağlamak amacıyla mera gelirleri arasında yer alan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satışından ve üreticilerden satın alınan sütün satın alma bedeli üzerinden alınan binde birlik (%0,1) payın kaldırılması öngörülmektedir. Yine birçok kurumu ve sektörü yakından ilgilendiren birbirinden farklı düzenlemeler bu torba kanun içinde teklif edilmiştir.



Cumhurbaşkanlığı sistemi ile birlikte Türkiye bir değişim sürecinden geçmektedir. Değişim sürecinde sorumluluk alan en önemli kurumların başında Türkiye Büyük Millet Meclisi gelmektedir. TBMM yaptığı yasal ve anayasal değişikliklerle kamusal ve toplumsal hayatı düzenlemektedir. Yeni yılda yasama organı olarak milletimize ve memleketimize fayda sağlayacak, hayır getirecek düzenlemeleri inşallah yapmaya devam edeceğiz" dedi. - VAN

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