TBMM Genel Kurul Salonu, koronavirüse karşı ilaçlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TBMM Genel Kurul Salonu, koronavirüse karşı ilaçlandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurul Salonu, koronavirüse karşı ilaçlandı

6 saat önce

Genel Kurul salonundaki ilaçlama çalışması ANKARA - TBMM Genel Kurul Salonu, koronavirüse karşı ilaçlandı.

Genel Kurul salonundaki ilaçlama çalışması ANKARA - TBMM Genel Kurul Salonu, koronavirüse karşı ilaçlandı.

TBMM Genel Kurul Salonu, koronavirüse karşı ilaçlandı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:00 Kaynak: AA
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Son Dakika

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