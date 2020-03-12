TBMM Genel Kurul Salonu, koronavirüse karşı ilaçlandı - Son Dakika

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TBMM Genel Kurul Salonu, koronavirüse karşı ilaçlandı
6 saat önce
Genel Kurul salonundaki ilaçlama çalışması ANKARA - TBMM Genel Kurul Salonu, koronavirüse karşı ilaçlandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:00 Kaynak: AA
Genel Kurul salonundaki ilaçlama çalışması ANKARA - TBMM Genel Kurul Salonu, koronavirüse karşı ilaçlandı.
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