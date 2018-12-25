TBMM Genel Kurulu
1 saat önce
TBMM Genel Kurulunda, Türkiye ile Katar arasında imzalanan çifte vergilendirmeyi önlemeye yönelik anlaşmanın onaylanmasına ilişkin kanun teklifi kabul edildi.
TBMM Genel Kurulunda, Türkiye
ile Katar
arasında imzalanan çifte vergilendirmeyi önlemeye yönelik anlaşmanın onaylanmasına ilişkin kanun teklifi kabul edildi.
Genel Kurulda, siyasi parti grup önerilerinin ardından, Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ile Anlaşmaya Dair Protokol ve Mektupların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi görüşüldü.
Teklif, gruplar ve şahıslar adına yapılan konuşmaların ardından kabul edildi.
TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop
, teklifin yasalaşmasının ardından, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:01 Kaynak: AA
Xiaomi ve Huawei'nin Ardından Bir Çinli Dev Daha Türkiye Pazarına Girdi
Dünyanın En Önemli Dergilerinden Forbes'un 'Türkiye'nin Yaşayan En Büyük Zihinleri' Ödülü Sahiplerini Buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avukatı, Halk TV ve Uğur Dündar'ın Programını RTÜK'e Şikayet Etti
Türk Askerinin Sınır Ötesindeki Görev Süresini Uzatan Tezkere Meclis'te Kabul Edildi