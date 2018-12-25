Son Dakika Haberleri: TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulu

1 saat önce

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye ile Katar arasında imzalanan çifte vergilendirmeyi önlemeye yönelik anlaşmanın onaylanmasına ilişkin kanun teklifi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu, System.String[]
TBMM Genel Kurulunda, Türkiye ile Katar arasında imzalanan çifte vergilendirmeyi önlemeye yönelik anlaşmanın onaylanmasına ilişkin kanun teklifi kabul edildi.

Genel Kurulda, siyasi parti grup önerilerinin ardından, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ile Anlaşmaya Dair Protokol ve Mektupların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi görüşüldü.

Teklif, gruplar ve şahıslar adına yapılan konuşmaların ardından kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, teklifin yasalaşmasının ardından, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:01 Kaynak: AA

Katar, Türkiye, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Xiaomi ve Huawei'nin Ardından Bir Çinli Dev Daha Türkiye Pazarına Girdi Dünyanın En Önemli Dergilerinden Forbes'un 'Türkiye'nin Yaşayan En Büyük Zihinleri' Ödülü Sahiplerini Buldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avukatı, Halk TV ve Uğur Dündar'ın Programını RTÜK'e Şikayet Etti Türk Askerinin Sınır Ötesindeki Görev Süresini Uzatan Tezkere Meclis'te Kabul Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 23:25:37. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TBMM Genel Kurulu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]