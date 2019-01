TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulunda, İYİ Parti HDP ve CHP 'nin grup önerileri görüşüldü.TBMM Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplanan Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından grup önerilerinin görüşmelerine geçildi.İYİ Parti, Danışma Kurulu toplanamadığı için tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik araştırma önergesinin görüşülmesini, grup önerisi olarak Genel Kurul gündemine getirdi.İYİ Parti Konya Türkiye 'de tarım ve hayvancılığın hak ettiği yerde olmadığını, Türk tarımının, çiftçisinin ve hayvancılığının hak ettiği seviyelere yükselmesi ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması gerektiğini söyledi.Türkiye'yi kalkındırmanın çiftçiye ve tarıma sahip çıkmakla mümkün olduğunu belirten Yokuş, çiftçinin mazot vergisinden muaf tutulmasını, yasal takibe düşen borçlarının faizsiz şekilde yeniden yapılandırılmasını, meraların köylülere verilmesini, köyde kalıp tarım yapmak isteyen gençlere destek verilmesini istedi.HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu , AK Parti hükümetleri döneminde hayvancılığın bitirildiğini, 2011-2017 yıllarında 2,8 milyon büyükbaş hayvanın ithal edildiğini, hayvan yetiştiriciliğinin durduğunu öne sürdü.CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu , girdi fiyatlarının düşürülmesi, çiftçinin daha fazla gübre, mazot, su, elektrik, tohum, ilaçla buluşturulması gerekirken bunların fiyatlarına zam yapıldığını savundu.Gaytancıoğlu, "Vergileri düşürmenize rağmen fiyatlar düşmüyor, yem fiyatları tavan yapıyor. Birçok kurumu, başta Toprak Mahsulleri Ofisi olmak üzere, devre dışı bırakıyorsunuz. Piyasalar başıboş. Tarımda kaptan var, kaptan gemiyi kullanmayı bilmiyor, liyakati yok, tarımın dışından birilerini getirerek gemiyi yürütmeye çalışıyorsunuz." dedi.AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç , tarımda herkesin amacının, daha çok üretmek, üretene daha çok destek vermek olduğunu dile getirdi. Kılıç, Türkiye'nin, tarım arazisi açısından bölünmüşlüğü ve parçalanmışlığı en fazla olan ülkelerden biri olduğunu söyledi.Kılıç, çiftçinin 16 milyarın üzerinde destekleme alacağını, tarımda desteğin yüzde 2,5'un üzerinde olduğunu, bunun da AB 'nin 3 katı olduğunu kaydetti. Kılıç, AK Parti döneminde mazota desteğin başladığını belirterek, "Yüzde 50'sini vatandaşa verdik. Ülkenin şartlarına göre bir gün tamamını vermek gerekirse onu da yaparsa yine AK Parti yapar." diye konuştu.Konuşmaların ardından yapılan oylamada İYİ Parti'nin grup önerisi kabul edilmedi.Daha sonra HDP'nin, İşsizlik Fonu'nun amaç dışı kullanıldığına dair önergesinin bugün görüşülmesine dair grup önerisi ele alındı.İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan , "İşsizlik Fonu'nu, yandaşlara sermaye yaptığınız bankaların açığını kapatmak için bankalara aktardınız. Merkez Bankasının Genel Kurulu her yıl nisanda yapılır, temettü dağıtır, nisanı bekleyemediniz, ocak ayına aldınız. Çünkü 31 Mart'ta seçim var. Çuvalın dibi delindi. Temettü dağıttıracaksınız, İşsizlik Fonu'nda yaptığınız gibi bunları tekrar bankalara aktaracaksınız. İşsizlik Fonu meselesi değil bu, Türkiye'nin yolsuzluk meselesi. Bankaların görev zararı yok, birileri tarafından dolandırılıyor." değerlendirmesinde bulundu.AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez , bugün dünyaya baktıklarında hemen her ülkede işsizliğin en önemli sorunlardan biri olduğunu dile getirdi. Etyemez, özellikle 2008'de başlayan küresel krizin, ekonomilere etkilerinin yanı sıra pek çok ülkede işsizliği de tetiklediğini anımsatarak, Türkiye olarak bu dönemde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bir dizi tedbir aldıklarını, istihdam paketlerini uygulamaya koyduklarını, bu sayede istihdam edilenlerin sayısını istikrarlı bir şekilde artırmayı ve işsizlik oranlarını aşağıya çekmeyi başardıklarını anlattı.Etyemez, iktidarları döneminde istihdamı 19,6 milyondan yaklaşık 29 milyona çıkardıklarını, çalışanları hiçbir dönemde enflasyona ezdirmediklerini, asgari ücretlileri koruduklarını dile getirdi.HDP'nin grup önerisi de yapılan oylamada kabul edilmedi.CHP'nin beyin göçünün nedenlerinin araştırılmasına dair önergesini açıklamak üzere kürsüye gelen CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer , bu konunun yabancı bir gazetede yayımlandığı için gündeme gelmediğini belirtti.Gençlerin yurt dışına gitme istediğinde son yıllarda artış olduğunu öne süren Çakırözer, eskiden yurda dönmek istenirken şimdi gidenlerin geri gelmek de istemediğini söyledi.Çakırözer, Türkiye'nin, dünyada en çok yatırımcısını kaçıran üçüncü ülke olduğunu da ileri sürdü.AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem New York Times gazetesinin haberinde, 250 bin Türk'ün ülkeden göç ettiğinin yazdığını anımsatarak, bu sayının doğrusunun 113 bin 326 kişi olduğunu bildirdi. Erdem, yurt dışından Türkiye'ye göç eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sayısının 101 bin 772, yurt dışına verilen net göç sayısının 11 bin 554 olduğunu ifade etti.Erdem, "Göç olarak ifade edilen konunun bir kısmını ülkemiz de sağlıyor. Sadece Milli Eğitim Bakanlığı 1416 sayılı kanunla, her yıl bin kişiyi yurt dışına gönderiyor. YÖK, TÜBİTAK, üniversiteler gönderiyor. AK Parti ile birlikte bu konuda bir hareketlilik yaratılmıştı. Bu göç, kalan bir göç değil, aksine birçoğu dönen kişilerden. Böyle olmasa, 2002'de bu ülkenin savunma sanayisinin yüzde 80'i yabancıyken bugün bu oran yüzde 35'lere düşürülebilir miydi? Birçok alanda ülkemizin yetişmiş insanları önemli konularda başarılara imza atıyor." dedi.Konuşmalardan sonra CHP'nin grup önerisi de kabul edilmedi.