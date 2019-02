TBMM Genel Kurulu

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın, TBMM Başkanlığından istifasına ilişkin yazısı TBMM Genel Kurulu'nda okundu.

Meclis Başkanvekili Levent Gök, TBMM Genel Kurulu'nda, Yıldırım'ın, Meclis Başkanlığı görevinden çekildiğini belirten yazısını okuttu.



Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığına sunduğu yazısında, "31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde aday olarak gösterilmem nedeniyle TBMM Başkanlığından çekiliyorum. Başkanlığım dönemimde katkı ve destekleri nedeniyle Başkanlık Divanı üyelerine ve değerli milletvekillerine teşekkürlerimi sunarım. Yüce Meclis'in bilgilerine saygılarımla arz ederim." ifadesini kullandı.



Gök, Yıldırım ile birlikte yaklaşık 7 aylık bir süre içerisinde, son derece saygılı, nazik ve uygar bir şekilde çalışma yürüttüklerini belirterek, "Meclisimizin güçlenmesi adına yaptığımız kişisel görüşmeler dışında, her ortak platformda yapıcı ve uzlaşıcı bir anlayışı benimsemeye karşılıklı olarak özen gösterdik. Sonuçta siyasi bir karar verdi Sayın Binali Yıldırım. Kendi takdiridir. Sayın Binali Yıldırım'ın bugüne kadar Meclis Başkanı olarak gösterdiği çalışmalardan dolayı kendisini kutluyor ve yaşantısında başarılar diliyorum." diye konuştu.



Meclis Başkanvekili Gök, bugünden itibaren 5 gün içerisinde TBMM Başkanlığı için aday gösterilebileceğini belirtti. Gök, TBMM Başkanı seçiminin, aday gösterme süresinin bitiminden itibaren 5 günde tamamlanacağını ifade ederek, sürecin Meclise hayırlı olmasını diledi.



-"Ucuz ölümlerin ülkesi"



TBMM Genel Kurulu'nda, partilerin grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Grup başkanvekilleri, eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü ile 22. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Halil Akyüz için Allah'tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulundu.



İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Muğla'nın Milas ilçesinde, açık arazideki maden sahasında meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden işçiler için Allah'tan rahmet diledi.



Türkiye'nin, "ucuz ölümlerin ülkesi" olmaya devam ettiğini savunan Türkkan, ülkenin, işçi kazalarında Avrupa'da ilk sırada olduğunu söyledi. Türkiye'de 2018'de bin 903 işçinin iş kazalarında yaşamını yitirdiğini aktaran Türkkan, "Hükümeti, iş ve işçi güvenliği için ciddi tedbirler almaya ve konuya önemle eğilmeye davet ediyoruz." dedi.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, Türkiye'deki büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığına ilişkin açıklamasını da aktaran Türkkan, "Hayvancılıkta bu kadar varlıklıysak, neden Sırbistan'dan 5 bin ton büyükbaş hayvan ithal ettik?" sorusunu yöneltti.



Kocaeli'deki Honda fabrikasının kapatılacağının açıklandığını dile getiren Türkkan, bu fabrikanın kapanmasıyla işsizler ordusuna yeni işsizlerin katılacağını söyledi.



"Gereken tedbirlerin alınmasını talep ediyoruz"



MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Milas'taki maden sahasında meydana gelen göçükte işçilerin hayatını kaybetmesinin herkesi üzdüğünü belirtti.



Maden sahalarında gereken denetimlerin yapılmasının büyük önem arz ettiğini vurgulayan Bülbül, "Ruhsatları bulunmayan, hukuki açıdan yeterliliği bulunmayan maden sahalarının yeniden büyük bir ciddiyetle denetim altına alınması çok önemlidir." dedi.



Bülbül, işi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin, işletmelerin karlılık veya ayakta kalabilmesi için feda edebilecekleri girdilerden olmadığını, bunların insan odaklı, orada alın teri döken insanların hayatları üzerinde bir hadise olduğunu belirterek, "Bu konuda alınabilecek tedbirlerden geri durmak, bu memlekete yapılacak en büyük kötülüklerden biri olacaktır. Bu konuda MHP olarak, hem toplumumuzun hem işveren kesimimizin gerekli şekilde bilinçlendirilmesi, devletimizce gereken tedbirlerin alınmasını talep ediyoruz." şeklinde konuştu.



TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın dün akşam itibarıyla görevinden ayrılma dilekçesini Meclis Başkanlığına sunduğunu anımsatan Bülbül, şunları kaydetti:



"Sayın Binali Yıldırım'ın, Meclis Başkanlığı sürecinde gösterdiği hassasiyet, iyi niyet ve hiçbir şekilde siyasi ayrım gözetmeksizin ortaya koyduğu duruş ve tavır dolayısıyla kendisine teşekkür ediyoruz. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak, kendisine çıktığı siyasi yarışta başarılar diliyoruz. Sonuna kadar kendisinin destekçisi olduğumuzu ifade etmek isterim."



HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında açılan davada, yerel mahkemece verilen hapis cezalarının onandığını hatırlatarak, kararla, "hukuk adına bir kez daha hukuksuzluğun yaşandığına tanıklık ettiklerini" söyledi. Kurtulan, "Bu onama kararı, bir kez daha, gazeteciliğin suç sayıldığını bize gösteriyor. Bunu kınıyoruz." dedi.



Kurtulan, Van'da 3 çocuğun 3 gün önce gözaltına alındığını ve işkenceye maruz kaldığını öne sürdü.



Ankara'da bir polisin, genç bir kadını gözaltına alırken cinsel saldırıda bulunduğunu iddia eden Kurtulan, bu konuya kamuoyunun günlerdir tepki gösterdiğini kaydetti. Bahsi geçen polisle ilgili işlem yapılmadığını söyleyen Kurtulan, "Hiçbir koşul, böylesi iğrenç bir saldırıyı meşru göremez." ifadesini kullandı.



"Cezaevine gerçek suçluları koymak gerekir"



CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Cumhuriyet gazetesi davası"na ilişkin alınan kararı kınadıklarını belirtti.



"Gazetecileri, yazarları, öğrencileri, hukuk insanlarını cezaevine koyarak eşitlik, özgürlük ilkelerini Türkiye'de büyütebilmek mümkün değil." görüşünü aktaran Özkoç, cezaevine gerçek suçluları koymak gerektiğini dile getirdi.



Mahalli İdareler Seçimi öncesinde Yalova'da bir belediye başkan adayının camide verdiği kahvaltıyı eleştiren Özkoç, bunun siyasi faaliyetten başka bir şey olmadığını savunarak, bu durumu kınadıklarını söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, seçimler öncesinde gürültü ve çevre kirliliğine neden olan kampanyalara ilişkin uyarısının bulunduğunu hatırlatan Özkoç, "Ankara'da yaşayan bütün milletvekillerimiz görecek ki, aydınlatma direkleri üzerine 'yapılamaz' denilen bütün siyasi amblem ve afişler asılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve belediye başkan adayının bütün resimleri her direkte asılıdır, korkunç bir görüntü kirliliği göstermektedir." diye konuştu.



CHP'nin, TBMM'deki grup toplantısının, TRT tarafından 10 dakika yayınlandığını iddia eden Özkoç, bu durumu eleştirerek, seçimin eşit koşullarda yapılması gerektiğinin altını çizdi.



"Sözde emniyet müdürü ifadesini şiddetle reddediyoruz"



AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, görevinden istifa eden TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecinde başarılar diledi.



Bir süredir Genel Kurul'da, özellikle emniyet teşkilatına ilişkin nahoş ifadeler kullanıldığını aktaran Zengin, bir ilçe emniyet müdürü için kullanılan "sözde emniyet müdürü" ifadesini şiddetle reddettiklerini söyledi.



Zengin, "Devletimizin görevlendirdiği bir emniyet müdürüne hiç kimsenin 'sözde emniyet müdürü' demeye hakkı yoktur." dedi.



"Polisin tacizde bulunduğu" iddiaları



Geçen cumartesi günü Ankara'daki Sakarya Caddesi'nde yasa dışı gösteri yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan bir kadına yönelik "polisin tacizde bulunduğu" iddialarını da gündeme getiren Zengin, böyle bir konuyu, çok dengeli bir muhakeme ile götürmek gerektiğini belirtti.



Emniyet müdürlüğünün ve olay yerinde çekilen görüntüleri izlediğini anlatan Zengin, "Bu görüntüler kamuoyuna dağıtılırken kastı aşan bir şekilde, olaydan öte emniyet teşkilatını tahkir etmek üzere bir üslup kullanılıyor. Bizim burada yapmamız gereken, her ikisini aynı anda görmek. Prensip olarak bir insan suç işlerken, yakalandığı an ve devam eden süreçler de dahil olmak üzere asla bir cezalandırmaya tabi tutulamaz. Bu görüntünün bir kadını itibarsızlaştırmasına biz müsaade edemeyiz." diye konuştu.



Emniyet teşkilatının "tacizci" diye itham edilmesine de asla tahammüllerinin olmayacağını belirten Zengin, "Bu görüntülerde, özensizlik içerisinde bir tavır görüyorum. Bir telaş içerisinde bir kişiyi arabaya yerleştirmeyle alakalı telaşın verdiği bir yanlış hareket var. Keşke orada bir kadın polis olsaydı, onlar müdahil olsalardı." değerlendirmesini yaptı.

