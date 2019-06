TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti 'nin kabul edilen grup önerisiyle Askeralma Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.Genel Kurulda siyasi partilerin grup önerileri görüşüldü.İlk olarak, İYİ Parti 'nin, "yüksek sayıda Suriyeli mültecinin Türkiye 'ye sığınmasının yol açtığı sorunların incelenip çözüm yollarının tespit edilmesine" ilişkin araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisi ele alındı.İYİ Parti Ankara İbrahim Halil Oral , Türk milletinin tarih boyunca kendisinden aman dileyen, sığınan hiçbir millete kapısını kapatmadığını; dil, din, ırk gözetmeksizin her mazlum insana kucak açtığını söyledi.Oral, "Biz, büyük Türk milleti olarak Suriye'de yaşanan insanlık dramını görmezden gelmedik ve Suriyeli sığınmacıları misafir ettik ancak bu misafirliğin süresi uzamış ve artık ülkemizin geleceğiyle alakalı sorunlar yaratacak hale gelmiştir." dedi. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ise Suriyeli sığınmacıların Türkiye'de yaşadığı ve yaşattığı sorunların çözümü için öncelikle sorunun temelinin tespit edilmesi gerektiğini belirterek, "Suriyelilerin Türkiye'de olmasının nedeni AKP iktidarının bugüne kadar izlediği yanlış dış politikadır." ifadesini kullandı.AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan , Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Halep, Hama, Humus'u yerle bir ettiğini, atılan sarin gazlarıyla varil bombalarıyla karşı karşıya olan sivillerin Türkiye, Ürdün ve Lübnan 'a gittiğini anımsattı.İnsanların doğdukları topraklarda yaşaması noktasında Meclisin aynı fikirde olduğunu dile getiren Erdoğan, bölgede güvenliğin sağlanmasının önemine işaret etti. Erdoğan, "Gaziantep Havaalanı'na kadar füze parçası düşerken, Kilis 'te her gün onlarca insan yaralanırken ne yapmamız lazım? Gelen bombayı mı beklememiz lazım? Terörü yerinde kurutmak için güney bölgemizi güvence altına aldık ve bölgeye Cerablus İdlip dahil 300 bin Suriyeli geri gitti. Güvenli bölge oluşturursanız Suriyeli gider." diye konuştu.İYİ Parti'nin grup önerisi kabul edilmedi.Daha sonra, CHP Grubu'nun, cezaevinde tutuklu ve hükümlülere yönelik hak ihlalleri iddialarının araştırmasına ilişkin önergenin bugün görüşülmesi önerisi ele alındı.CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer , CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nun talimatıyla cezaevlerini ziyaret ettiklerini, tutuklu ve hükümlü aileleri ve özveriyle çalışan infaz koruma memurlarıyla bayramlaştıklarını, sıkıntı ve dertlerini dinlediklerini söyledi.Cezaevlerindeki doluluk oranlarına değinen Çakırözer, "Cezaevleri tıka basa dolu. 10 kişilik koğuşlarda 20-25 kişi hatta bazen daha fazlası kalmaktadır. Doluluk nedeniyle memleketlerinden uzak cezaevlerinde kalmak zorunda olanlar var. Aileleri uzaklık nedeniyle ziyaretlerine dahi gidememiş." dedi.AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ise AK Parti'nin, ceza infaz kurumlarını başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olmak üzere uluslararası sözleşmelerin belirttiği standartlara uygun hale getirdiğini ifade etti. Adalet Bakanlığı tarafından ceza infaz kurumlarında görev yapan personelin yeterliliğinin arttırılması amacıyla dünya standartlarında beş tane eğitim merkezi kurulduğunu anlatan Yurdunuseven, bugün itibarıyla 397 olan ceza infaz kurumunun yıl sonuna kadar açılışı yapılacak kurum sayısıyla 425 olacağını dile getirdi.CHP'nin grup önerisi de müzakerelerin ardından kabul edilmedi.Öte yandan HDP 'nin " İstanbul Havalimanı'nın kamuyu uğrattığı zararın ortaya çıkarılmasına" ilişkin araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisi de görüşülerek kabul edilmedi.AK Parti Grup önerisiAK Parti, TBMM'nin çalışma gün, gündem ve saatlerine ilişkin grup önerisini Genel Kurula taşıdı.Kabul edilen öneriye göre, Genel Kurul, "temel kanun" olarak görüşülecek olan Askeralma Kanunu Teklifi'nin bugün birinci bölümü, çarşamba günü ikinci bölümü, perşembe günü ise teklifin görüşmeleri tamamlanana kadar çalışacak.AK Parti Grup önerisinin ardından Genel Kurulda, Askeralma Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelere geçildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de teklifin görüşmelerine katılmak için Genel Kurul salonuna geldi.Öte yandan, Türkiye'nin Latin Amerika ve Karayip ülkelerine yönelik açılım politikasının parlamenter diplomasi boyutunun da güçlendirilmesi kapsamında TBMM'nin AND Topluluğunun danışma ve denetim organı olan AND Parlamentosuna gözlemci üye olmasına ilişkin TBMM Başkanlık Tezkeresi de Genel Kurulun onayına sunuldu.