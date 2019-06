TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Pazar günü gerçekleştirilecek seçimlerde İstanbul dışında olan vatandaşlarımızın, İstanbul'a oy kullanmaya gitmeleri için devletimiz her türlü seferberliği yerine getirmektedir." dedi.

Genel Kurulda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin olarak yürütülen Genelkurmay çatı davasında kararların sabah saatlerinde açıklandığını anımsattı.

Aralarında eski Orgeneral Akın Öztürk'ün de bulunduğu 17 sanığa 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının verildiğini ifade eden Türkkan, şöyle konuştu:

"Milletimizin geleceğine kastedenler hak ettikleri cezayı bulmuştur fakat geldiğimiz bu nokta FETÖ'yle mücadele için yeterli değildir. Darbelerin ülkeyi getirdiği nokta ortadadır. Askeri ya da sivil darbeyi haklı kılacak hiçbir sebep yoktur. İYİ Parti olarak her zaman darbelerin karşısında durduk, durmaya da devam edeceğiz. Ülkenin totaliter bir rejime sürüklenmesine de asla müsaade etmeyeceğiz. Demokrasi her zaman vazgeçilmezimiz olmuştur, bundan sonra da olacaktır."

Türkkan, birkaç gün önce İYİ Parti Erzurum Tekman İlçe Başkanı Turan Çetinkaya'nın uğradığı saldırı sonrasında dün de İstanbul il kurucu yönetim kurulu üyesi Metin Bozkurt'un saldırıya uğradığını, hastaneye kaldırılan Bozkurt'a acil şifa dileklerinde bulundu.

İsteyenin istediğini sokak ortasında sopalarla dövdüğü ve ceza almadığı bir ülke haline gelindiğini ileri süren Türkkan, "Sayın İçişleri Bakanı sağa sola laf atmak yerine asli işi olan güvenliği sağlamalıdır. Askerimize 'eşşek' diyen Akit muhabirini dövenleri tutuklayan adalet sistemi, Bozkurt'a saldıran 8 kişi hakkında ne karar verecek merakla bekliyoruz." dedi.

"23 Haziranda iş ehlinin, karar milletindir"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da usulsüzlükler sebebiyle YSK tarafından yenilenme kararı verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 23 Haziran Pazar günü gerçekleşeceğini hatırlattı.

İstanbul'da organize usulsüzlükler tespit edildiğini, sandıklara düşürülen gölgenin 23 Haziran'da ortadan kalkacağını aktaran Akçay, şunları kaydetti:

"31 Mart'ta milletimizin çalınan iradesi 23 Haziran'da kesin bir şekilde sandıkta tecelli edecektir. İstanbul seçiminin içerideki ve dışarıdaki yansımaları göstermiştir ki mesele sadece bir belediye başkanı seçimi değildir. ABD'nin, AB'nin hatta Yunanistan'ın dahi gözü kulağı İstanbul seçimindedir. PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri açıktan görüş ve destek ilan etmektedir. İstanbul, Türkiye'nin kalbidir, kaderidir, değeridir, özetidir, öz güvenidir. 23 Haziran'da İstanbul ve Türkiye kazanacak, İstanbullu huzura kavuşacaktır. Buradan Sayın Binali Yıldırım'a selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyorum. 23 Haziran'da iş ehlinin, karar milletindir."

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç da 2017 yılında Şırnak'ta kontrolden çıkan panzerin bir evin duvarına çarparak Muhammet ve Furkan adlı iki kardeşin ölümüne neden olduğunu vurguladı.

Açılan davanın karar duruşmasında tutuksuz yargılanan sürücüye iki yıl bir ay hapis cezası veren mahkemenin bu cezayı da 19 bin lira paraya çevirdiğini belirten Oluç, "Mahkeme aslında cezasızlık politikasını uyguluyor. Bu cezasızlık ve ödüllendirme politikasının sona ermesi gerekiyor. Yargı bu alanda ne yazık ki üstüne düşeni yapmıyor ve bu ırkçı anlayışa bir ölçüde destek olmuş oluyor." görüşünü dile getirdi.

"TBMM'nin sorumluluğu ortadan kalkmış değildir"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 15 Temmuz 2016 günü Türkiye'nin menfur bir darbe girişimine maruz kaldığını, hain girişimin, yurtsever asker ve polislerini yanı sıra halkın darbecilere karşı tavizsiz karşı duruşuyla bertaraf edildiğini söyledi.

15 Temmuz'da darbecilere karşı en etkin mukavemeti gösteren kurumlardan birinin de TBMM olduğunun altını çizen Özkoç, şöyle devam etti:

"TBMM, parlamenter sistemi ve Anayasa'yı ortadan kaldırmayı amaçlayan darbecilere kahramanca direnmiştir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılabilmesi için aradan geçen yaklaşık üç yıllık sürede sağlıklı bir çalışma ortaya koyulamamıştır. Bu tablo TBMM'ye yakışmamaktadır. Fetullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimi ve bu örgütün faaliyetlerinin tüm yönleriyle araştırmaya alınması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun çalışmaları hayret verici bir şekilde kadük kalmıştır. TBMM'nin sorumluluğu ortadan kalkmış değildir. Darbe girişimi karşısında dik duran TBMM, FETÖ ve tüm terör örgütleriyle topyekün mücadeleyi sağlayacak bir altyapıyı oluşturmak zorundadır."

"Sandığa ne kadar çok vatandaşımız gidiyorsa..."

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ise Genelkurmay Çatı Davasının bugün ilk derece mahkemesi tarafından karara bağlandığını söyledi.

Yargı makamının kararının hukuk tarihi ve demokrasi tarihi açısından önemli ve anlamlı olduğunu vurgulayan Özkan, "Karar vesilesiyle, 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum, mekanları cennet olsun." diye konuştu.

Özkan, demokrasinin olmazsa olmazlarından birinin de seçimler olduğunu, Pazar günü yenilenecek İstanbul seçimlerinde sandığa gidecek vatandaşların iradesini ortaya koyacağını dile getirdi.

Seçimlerin bir demokrasi bayramı olduğunu belirten Özkan, "Sandığa ne kadar çok vatandaşımız gidiyorsa milli iradenin gerçekleşmesi, vücut bulması o kadar çok hayata geçer. Onun için pazar günü gerçekleştirilecek seçimlerde İstanbul dışında olan vatandaşlarımızın, İstanbul'a oy kullanmaya gitmeleri için devletimiz her türlü seferberliği yerine getirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

