TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İYİ Parti 'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.Genel Kurulda, AK Parti Burhan Çakır , Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde, 26 yıl önce 33 sivilin teröristlerce katledilmesine ilişkin gündem dışı söz aldı."Başbağlar kalbimizde açılan ve hiç kapanmayacak derin bir yaradır" ifadesini kullanan Çakır, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.Çakır, " 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nde yanan canlar bizim canımızdı. 5 Temmuz 1993'te Başbağlar köyünde akan kan yine bizim kanımızdı. O gün bu katliamı yapan eller aynı ellerdi, aynı amaca hizmet ediyorladı. Camide namaz kılan insanları dışarı çıkararak kurşuna dizen, evleri ve camileri yakıp yıkan, çocukları öldüren katliamcı terör örgütünü lanetliyorum." dedi.Başbağlar katliamında hayatını kaybedenlerin fotoğrafını gösteren Çakır, "Buna acı dayanır mı, çocukları katletmişler. Dönemin adalet bakanları da bundan sorumludur." diye konuştu.Başbağlar'ın, dillerin tutulduğu, gözlerin yaşardığı, kelimelerin insanın boğazına düğümlendiği yer olduğunu söyleyen Çakır, şöyle devam etti:"Başbağlar, milletimizin ortak acısının yaşandığı yerdir. Değil 26 yıl, 100 yıl geçse bu acıyı ve bunu yaşatanları asla unutmayacağız. Katliamı gerçekleştirenlerin amacının, topluma nefret tohumları ekmek olduğunu biliyoruz. Bu oyunlara gelmeden neslimize nefreti değil, sevgiyi, kardeşliği ve hoşgörüyü aşılamaya devam etmeliyiz. Provokatif zihniyetler geçmişte olduğu gibi günümüzde de amaçlarına ulaşamamıştır. Bunun en yakın örneğini 15 Temmuz 2016'da gördük."Genel Kurulda, milletvekilleri Başbağlar katliamına ilişkin düşüncelerini ifade etti.Yerel basının sorunlarıGündem dışı konuşmaların ardından grup önerileri ele alındı.İlk olarak İYİ Parti'nin, "yerel basının sorunları"na yönelik grup önerisi görüşüldü.İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok , can çekiştiğini dile getirdiği yerel basının sorunlarına çözüm bulunmasını istedi.Adalet Bakanlığının hazırladığı Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne göre, icra ilanlarının yayınlanma zorunluluğunun ortadan kalkmasının, yerel basının "idam fermanı" olacağını savunan Ok, Basın İlan Kurumunca gazetelere paylaştırılan ilanların yazılı basını ayakta tutan önemli gelir kaynaklarından olduğunu belirtti.HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni , demokrasinin temel ayaklarından olan özgür basının susturulmaması gerektiğini ifade etti.CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel , yerel basının Türkiye 'de demokrasinin nefes aldığı nokta olduğu kadar yerelde politika yapanların da sesi olduğunu dile getirdi.Yerel basının borç batağında bulunduğunu savunan Sertel, "Gazete patronları gazetesini çıkaramaz noktaya geldiği gibi gazeteciler de işsizlik tehdidi altındadır." değerlendirmesinde bulundu.AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan , AK Parti'nin 17 yıllık iktidarı döneminde demokrasi, insan hakları ve ifade özgürlüğü alanlarında gerçekleştirilen kayda değer atılımlarla medyada da önemli bir büyüme ve çeşitlilik ortaya çıktığını söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın liderliğinde yapılan düzenlemelerle yerel basına can suyu olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirten Gökcan, 2017'de resmi ilan ile reklama yapılan ödemelerin yüzde 4,5 artarak 444 milyon 445 bin liraya ulaştığını aktardı.Gökcan, özellikle yerel gazeteler için hayati öneme sahip kamu desteğinin 2002'de 53 milyon lirayken 2018 sonu itibarıyla 493 milyon lirayı bulduğuna dikkati çekti.İYİ Parti'nin önerisi ile HDP'nin "Hizbullah davası sanıklarının tahliyesinin araştırılması" ve CHP'nin "işsizlik nedeniyle Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu kredi borçlarını ödeyemeyen öğrenciler" ile ilgili verdiği araştırma önergelerinin bugün ele alınması önerileri de kabul edilmedi.Genel Kurulda, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.