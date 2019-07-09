TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulunda, milletvekilleri arasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tartışması yaşandı.

TBMM Genel Kurulunda, milletvekilleri arasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tartışması yaşandı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Genel Kurulda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 1. yılı konusunda gündem dışı konuşma yaptı.

Akçay'ın, "Her ne ad altında olursa olsun eski sisteme dönüş özlemi taşımak siyasal gericiliktir." ifadesi üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bugün yapılan anketlerde "referandum bugün yapılsa yüzde 65 ila 70 arasında hayır oyu alacağının" görüldüğünü ileri sürdü.

"(Güçlü Meclis) sözünün billboardlarda kaldığını" savunan Özel, "Her doğana değil, Erdoğan'a göre yapılmış Anayasa, 1 yıl sonunda Erdoğan'a da bir kolu uzun, bir paçası kısa gelmeye başladı. Milliyetçi Hareket Partisi savunuyor ama sistemin McKinsey tarafından dayatılmış olduğunu da artık cümle alem biliyor." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Akçay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 1 yıldır fiilen yürürlükte olduğu için bunun değerlendirmesini gerek AK Parti'nin gerekse MHP'nin yapacağını söyledi.

16 Nisan 2017 Anayasa referandumunun yüzde 51,5 ile millet tarafından kabul edildiğini hatırlatan Akçay, şöyle dedi:

"24 Haziran 2018 seçimleriyle de bunun bir teyidi, tescili yapıldı ve gerek Cumhur İttifakı'nın seçimde elde ettiği yüzde 52'yi aşkın sonuç gerekse yüzde 53 ile Sayın Cumhurbaşkanının seçilmesi bunu gerçekleştirmiştir. Hatta 31 Mart yerel seçimleri de Cumhur İttifakı olarak alınan toplam netice itibarıyla da bunun teyidi doğrultusunda olmuştur. Dolayısıyla anketlere değil de bu seçim sonuçlarına bakmak daha iyi olacaktır."

"Neyin peşindesiniz?"

Özel'e yanıt veren AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Savunduğunu vatandaşa bir anlat. 'Şimdi anket yapsak yüzde 60-70 şöyle çıkar.' Vatandaş bunu oylamış. Bir önerin varsa, burada gücün yeterse çıkarırsın, götürürsün halka, ne alacağını görürsün." ifadesini kullandı.

Muş, "Anketlerde o çıkıyormuş. Hangi ankete göre, kime göre, neye göre bir ankette 'Sisteme olan güven şöyle azaldı, şimdi gitse yüzde 60 çıkmaz, yüzde 70 çıkmaz.' Bir kere siz parti olarak neyi savunduğunuzu ortaya koyun, neyin peşindesiniz onu bir açıklayın. Parlamenter sistem mi diyorsunuz, başka bir şey mi söylüyorsunuz, ne söylediğiniz belli değil." diye konuştu.

Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Özel, demokrasiyi savunduklarını belirterek, "Daha iyiye, daha özgürlüğe gitmek için bir arada duran, Kürt'ü ile Türk'ü ile Lazı ile Çerkezi ile Alevisi ile Sünnisi ile hep birlikteyiz ve karşımızdaki bu korkak, tükenen, titreyen, saldıran ve zulmeden iktidara gerekli cevabı geçen iki sandıkta olduğu gibi önümüzdeki ilk sandıkta da vereceğiz." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, "Kimseden çekindiğimiz yok. Hele hele CHP'den hiçbir çekincemiz yok. CHP kendi haline baksın." ifadesini kullandı.

Milletin takdirinin önemine dikkati çeken Muş, "Bizim de eleştirdiğimiz konular oldu, biz bir referandum yaptık, milletimiz yüzde 52 ile bunu kabul etti. Peki sizin öneriniz ne, nasıl bir taslak koydunuz vatandaşın önüne? Var mı? Yok. Ne yapıyorsak aleyhinde, karşısında, eleştirel bir tabloda. Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir yere varamaz." diye konuştu.

Bunun üzerine Özel'in, "Bir kolunuza Milliyetçi Hareket Partisini almışsınız, birlikte karanlıkta şarkı söyleyen korkaklar gibi Türkiye'yi tehdit ede ede ve gücünü milletten aldığı halde seçilmiş bir belediye başkanının seçimini haksızca iptal ettirip 45 gün sonra 800 bin farkla demokrasi tokadını yemiş birileri olarak halen daha akıllanmıyorsunuz." ifadesini kullanması tartışmayı alevlendirdi.

"CHP gibi sokma akılla hareket etmeyiz"

MHP Grup Başkanvekili Akçay, "Korkaksınız, bir kolunuza MHP'yi almışsınız, karanlıkta ıslık çalıyorsunuz." gibi ifadelerin Meclise yakışmadığını söyledi.

McKinsey konusuna açıklık getirmek istediğini belirten Akçay, "Kimdir bu McKinsey? Hangi haddini bilmez Milliyetçi Hareket Partisine veya bize böyle bir sistem değişikliği için akıl verecek? Biz CHP gibi sokma akılla hareket etmeyiz. O zaman sorarım, Sayın Kılıçdaroğlu'nun İMC TV'ye verdiği röportajda 'Anayasa'nın ilk 4 maddesini değiştireceğiz.' ifadesi hangi akılla söylenmiştir?" diye sordu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da "Biz MHP ile hareket ediyoruz, siz kiminle hareket ediyorsunuz? Kiminle hareket ettiğinize bir baksanıza? Dolayısıyla burada racon keserler size sesinizi çıkaramazsınız, o duruma düşmeyin bence." dedi.

"Sistem çalışamaz hale geldi"

Bunun üzerine tartışmaya İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu da dahil oldu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, kağıt üstünde çok güzel olabileceğini ancak uygulamada aksaklıkların bulunduğunu söyleyen Ağıralioğlu, şunları söyledi:

"Sistemin uygulamada aksayan yönlerini görüp bunları düzeltme iradesinde egemen gücün millet olduğunu unutmamamız lazım. Millet hayrına olsun diye denedik, oldu, makbul bir şey oldu, teşekkür edeceğiz. Olmadı, değiştireceğiz. Hakim unsur millet. Son tahlilde 'İyi bir şey olsun diye yaptığımız bu sistem, çalışamaz ve memleketi taşıyamaz hale geldi. Bunu tekrar milletimize götürüyoruz.' diyebiliriz. Bundan imtina etmeyelim, millet iradesinin önünü kapatmayalım."

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin aksayan, demokrasiyle bağdaşmayan ve denge denetleme mekanizmalarını yok sayan bütün noktalarıyla ilgili tartışmaya ihtiyaç olduğunu savunarak, "Hangi kavram kullanılarak bu tartışma yapılır bir önemi yok yani revizyon mu, tadilat mı, MR çekimi mi ama bu tartışmayı mutlaka Meclis yapmalıdır." diye konuştu.

Sistemin elden geçirilmesi gerektiğini söyleyen Oluç, "Bu elden geçirme kimine göre köklü bir elden geçirme olabilir, köklü bir değişim olabilir, kimine göre daha ufak reformlarla olabilir." dedi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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