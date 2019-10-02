TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin, "Nasıl bir sistem hayaliniz varsa, ne öneriyorsanız getirirsiniz Meclise. Milletvekilleri, önerinizle alakalı kanaatlerini belirtirler, uygun görürse Meclisten geçer." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmaların ardından grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, önceki yasama yılında çıkarılan 42 kanunla Meclisin, kurulduğu günden bu yana belki de en düşük performansla çalıştığını söyledi.

Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesine çıkmasının yolunun demokrasi olduğunu belirten Dervişoğlu, Meclisin etkisizleştirilmesi ya da itibarsızlaştırılmasına karşı mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti. Dervişoğlu, hükümetten de aynı hassasiyeti görmeyi arzuladıklarını dile getirdi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, yeni yasama yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kurum ve kurallarıyla, ilke ve esaslarıyla kurumsallaştırılmasına yönelik çalışmalara devam edeceklerini dile getirdi.

"Bizim için sistem tartışmaları bitmiştir." diyen Akçay, Meclisin, yeni hükümet sistemiyle asli işlev ve işlerini etkin şekilde yerine getirmeye devam edeceğini vurguladı.

MHP olarak yeni yasama yılında da milletin hassasiyet, hedef ve beklentilerine tercüman olmaya devam edeceklerini söyleyen Akçay, "Müzakere ve uzlaşmayla, milletimizin lehinde tavır ve tutumla Meclis çalışmalarına katkı sunacağız." diye konuştu.

"Darbe girişimi raporu görüşülsün"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclisin, önceki yıllara göre en kötü performansı gösterdiğini öne sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, şöyle konuştu:

"İki yıl önce rejime kasteden Anayasa değişikliği yapılırken neyi eleştirdiysek, bu süreçte o eleştirilerimizin, özellikle Adalet ve Kalkınma Partili milletvekillerinin şikayetlerine dönüştüğünü duyduk. Söylemeye üzülüyorum ama 'Bakanlar, Meclisin önünde yemin etmenin dışında Meclisten güvenoyu almaz ve Meclis tarafından siyaseten sorgulanabilecekleri güvenoyu mekanizması ya da sözlü soru gibi imkanlar Meclisin elinden alınırsa, bu bakanlar milletin bakanı olmaktan çıkıp sarayın bakanı olmaya dönüşürler.' demiştik. Bu yaz Adalet ve Kalkınma Partisi bunu konuştu."

FETÖ'nün 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Raporu'na değinen Özel, "milletin vekillerinin 15 Temmuz'un tüm yönleriyle araştırılmasıyla ilgili çabasını engellemeye çalışanlar olduğunu" iddia etti.

Bu konuda tüm partilerin, daha önceden görevlendirdikleri milletvekillerine, onların emeklerine, komisyonun raporuna sahip çıkması gerektiğini söyleyen Özel, şöyle konuştu:

"Gerekirse İçtüzük'te yapılabilecek her türlü değişikliklerle, komisyon raporunun bu dönemde de görüşülmesinin mümkün kılınması ya da bu konuda bir genel görüşme açılması son derece uygun olacaktır. Konu hakkında partimiz bir pozisyon almadan önce diğer partilere bu konudaki açık davetimizi iletiyoruz. Bir uzlaşı olursa bir genel görüşmede görüşülebilir ama böyle bir uzlaşı yoksa da konuyu önümüzdeki günlerde gündeme getireceğiz."

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, muhalefetin eleştirilerinin bir kıymetinin olması için Meclise bir öneri sunması gerektiğini ifade etti. Muş, "Partiler, yapılan Anayasa değişikliğiyle ilgili eleştirilerini tabii ki ortaya koyabilirler fakat yaptığınız eleştiri kadar kendiniz de TBMM'ye bir alternatif sunarsanız bir anlamı olur. Nasıl bir sistem hayaliniz varsa, ne öneriyorsanız getirirsiniz Meclise. Milletvekilleri, önerinizle alakalı kanaatlerini belirtirler, uygun görürse Meclisten geçer, millete gider. Elinizdeki alternatifi de sunmazsanız hiçbir inandırıcılığınız olmaz." diye konuştu.

Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç ise Özel'in kaybolduğu ya da yok sayıldığı iddia edilen FETÖ'nün 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Raporu'na ilişkin sözlerine cevap verdi. Bilgiç, Meclis Başkanlığına sunulan bir rapor olduğunu belirterek, "Bu raporun olmadığını da kimse söylemiyor ancak Meclis Başkanlığı tarafından İçtüzüğe göre tekamül etmiş bir rapor gelmiş değil. Onun için de o rapor bastırılamıyor." dedi.