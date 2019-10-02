TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulunda, CHP'nin grup önerisi kabul edilmedi.

Genel Kurulda, CHP'nin "basının mali sorunları"na ilişkin grup önerisi ele alındı.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, önergenin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla verildiğini söyledi.

AK Parti hükümeti döneminde yandaş medya oluşturulduğunu, muhalif tüm seslere ise "cadı avı" yapıldığını öne süren Aygun, "Bugün muhalif birçok gazeteci cezaevinde bulunmaktadır. Basın hiçbir zaman bu kadar kötü duruma düşmemişti. Birçok gazeteci kardeşimiz ekonomik nedenler dolayısıyla işsiz kalmıştır. Sektör önemli bir istihdam kapısıdır. Ekonomik durgunluk sebebiyle resmi kurumlar ilana çıkamaz hale gelmiş, medya can çekişmektedir. Basını kurtarmak için acil destek paketi hazırlamak zorundayız. Çalışan gazetecilerin koşulları iyileştirilmelidir." diye konuştu.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk de demokrasinin 4. kuvveti olan basın sektörünün oldukça zor durumda bulunduğunu ifade etti.

Basının can damarının, reklam ve ilan gelirleri olduğunun altını çizen Öztürk, "Ulusal basının yanında yerel basın da zor günler geçirmektedir. Yerel medya biz siyasetçilerin yerelde sözcüsüdür. Yereldeki sözcülerimiz için el ele vererek bir araştırma komisyonu kurulması önemlidir." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da maddi sıkıntı yaşayan yerel basın için gerekli desteğin verilmesini istedi.

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ise basın sektörünün dar boğaza girmesinde iktidarın sorumluluğunun büyük olduğunu öne sürdü.

Sektörde çalışanların koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini dile getiren Kerestecioğlu, "Genellikle yapılan teşvikler çalışanların maaşlarına yansımaz, işletmenin sahibini desteklemektedir. Basının toplum yararına denetim görevini yerine getirebilmesi için acil yardım paketine ihtiyaç vardır." dedi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ise yazılı basının girdilerinde yaşanan artış karşısında AK Parti Hükümetinin yerel basının gelirlerinin artırılması yönünde attığı adımların takdire şayan olduğunu söyledi.

Basın sektörüne destek olunması adına resmi ilan fiyatlarına yapılan zamların ortada olduğunu vurgulayan Canbey, "Ayrıca vergi ve sigorta primlerinin yatırılmasında tüm sektörlerde olduğu gibi basın sektörü de yararlanmıştır. Hükümetimiz döneminde milyonlarca liralık kaynak gazetelere aktarılmıştır. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da medyanın özgür düşüncesini kamuoyuna yansıtmaya devam edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin ardından CHP'nin grup önerisi kabul edilmedi.

Öte yandan Danışma Kurulu önerisi ele alındı. TBMM Genel Kurulu'nun yarın toplanmaması önerisi, milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.