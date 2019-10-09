TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Soma'yla ilgili üzüntülü hadiseden sonra tüm gruplarımızın ortak çalışmalarıyla çok önemli yasal değişiklikler yaptık ancak görüyoruz ki uygulama sorunu olan bir konuyla karşı karşıyayız." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmaların ardından grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Soma'da 13 Mayıs 2014'te 301 madencinin hayatını kaybettiği maden faciası sonrasında, 2 bin 800'den fazla maden işçisinin işten çıkarıldığını anımsattı.

Aradan 5 yılı aşkın süre geçmesine rağmen madencilerin tazminatlarını halen alamadığına dikkati çeken Bülbül, madencilerin mağduriyetinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu yetkilileri tarafından bir an önce giderilmesi gerektiğini vurguladı.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Soma maden faciasının ardından işten çıkarılan işçilerin, 5 yıllık süreçte tazminatlarını alamadığını ve emeklilik haklarıyla ilgili hukuksuz uygulamalara tabi tutulduğunu dile getirdi.

Maden işçilerinin, 5 Ekim'de yürüyüş başlattıklarını hatırlatan Oluç, "Bu işçiler, 301 kilometre yürüyüşün ardından Ankara'ya gelerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde yürüyüşlerini sonlandıracaklardı. Sorunlarını, taleplerini ileteceklerdi. Bu, bir haktır. Bu yürüyüş defalarca engellenmeye çalışıldı, işçiler gözaltına alınmakla tehdit edildi. Şimdi Manisa Kırkağaç'ta bekletiliyorlar. İşçilerin yürüyüşleri engellenmekle açıkça bir suç işleniyor. Bütün partilere çağrımız Soma madencilerinin yürüyüşünün engellenmesi ortadan kaldırılmalıdır." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, işten çıkarılan 2 bin 831 madencinin kıdem tazminatlarını alabilmeleri için 2015'te Meclis çatısı altında yasa çıkarıldığını hatırlattı.

Yasaya, açılan onca davaya rağmen işçilerin, hakları olan tazminatı alamamalarının şaşırtıcı olduğuna işaret eden Özkoç, şöyle konuştu:

"İşçilerin, gelecek ayın sonunda 30 Kasım 2019'da bu yasal hakları zaman aşımına uğrayacaktır. Bu nedenle arkadaşlarımız 5 Ekim'de Soma'dan Ankara'ya yürüyüş başlattı. İnsanlara hem hak ettikleri tazminatı ödemiyorsunuz hem konuyla ilgili Meclisten çıkan yasayı hem de mahkeme kararlarını uygulamıyorsunuz. İnsanların bıçak kemiğe dayanınca feryadını da kolluk kuvvetleriyle susturmaya çalışıyorsunuz. Peki bu insanlar ne yapacaklar, nasıl yaşayacaklar? Çalışan insanların haklarını alamadıkları bir ülkeye, Türkiye'ye dış dünya nasıl bir yatırım yapacak, bu ülkeye niye gelecek?"

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, grup başkanvekillerinin haklı olarak Soma maden işçileriyle ilgili uygulamadaki sorunları dile getirdiğini belirtti.

Soma'ya ilişkin üzüntülü hadiseden sonra TBMM'de grubu bulunan partilerin ortak çalışmasıyla önemli yasal değişiklikler yapıldığını söyleyen Turan, "Görüyoruz ki aslında yasadan kaynaklı olmayan tam aksine uygulama sorunu olan bir konuyla karşı karşıyayız. Arkadaşlarımızla görüştüm, bugün ilerleyen saatlerde diğer grup başkanvekillerimizle o işçi arkadaşlarımızın toplantıları olacak. Bu konudaki hassasiyetimizi ifade etmek istiyorum. Ümit ederim, konunun çözümü için her beraber adım atar ve sonuç alırız." ifadelerini kullandı.

Genel Kurulda daha sonra grup önerilerinin görüşmelerine geçildi.