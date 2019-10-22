TBMM Genel Kurulu

Teklifin kabul edilmesinin ardından komisyonun yerine oturmaması üzerine TBMM Başkanvekili Celal Adan , birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

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