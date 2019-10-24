TBMM Genel Kurulu

CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Göreme Vadisi'nin milli park olmaktan çıkarılmasına ilişkin, "Kısa bir süre içerisinde yandaş sermayedarlarınıza otel inşaatı ruhsatı verip yeteri kadar nemalandıracak, sonra da çekip gideceksiniz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, partilerin grup önerilerine geçilmeden önce söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Rabia Naz Vatan'ın ölümü ve şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılmasına yönelik komisyonun başkanlık divanı seçimini eleştirdi.

Komisyonun 4 AK Partili Başkanlık Divanı üyesinden oluşturulduğunu söyleyen Özel, "Rabia Naz Komisyonunun tüm yönetimini, Meclis'teki yüzde 46'lık temsilinizle yüzde 100'ünü ele almayı nasıl içinize sindiriyorsunuz? Milli meselelerde Rabia Naz gibi bir kızın ölümü üzerine kurulan komisyonda Meclisi kucaklayamıyorsanız Türkiye'yi nasıl kucaklayacaksınız?" diye sordu.

Genel Kurulda daha sonra İYİ Parti'nin "Göreme Vadisi'nin milli park olmaktan çıkarılmasına" ilişkin grup önerisi görüşüldü.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, Göreme Vadisi'nin milli park statüsünün kaldırılmasının doğru olmadığını savunarak, "Bütün insanlığın ortak mirası olan kültürel ve doğal varlıklarımızın koruma statülerinin kaldırılmasıyla ne amaçlanmaktadır? Sayın Bakan tarafından yapılan 'Göreme bölgesine sahip çıkma adına yetki karmaşasını önlemek için milli park statüsünden çıkarılmıştır.' gibi bahaneler, önceki örnekler akla gelince kimseyi ikna etmiyor. Göreme Vadisi'nin milli park statüsünün kaldırılması kararı derhal geri alınmalıdır." diye konuştu.

CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, " Kapadokya'ya yönelik turist akımının yandaş sermayenin iştahını kabarttığını" iddia etti.

Bölgenin imara açılması için milli park statüsünden çıkarılması gerektiğini savunan Sarıaslan, "Böylelikle birinci aşamayı tamamlamış oldunuz. Şimdi geldi ikinci aşama. Kısa bir süre içerisinde yandaş sermayedarlarınıza otel inşaatı ruhsatı verip yeteri kadar nemalandıracak, sonra da çekip gideceksiniz. Kapadokya bölgesi mahvolacak, turist sayısı düşecek, en çok zararı da bölge insanı görecek." ifadesini kullandı.

"20 yıl sonra görüşelim"

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Sarıaslan'ın "niyet okuduğunu" belirterek, Kapadokya Alan Başkanlığı kurulmasına ilişkin kanun çıkarıldığını anımsattı. Açıkgöz, "Milli parkların amacı korumak, kollamaksa bunu alan yönetimiyle zaten yapıyoruz. Çıkardığımız kanunla hep beraber destek verdiğiniz kanunla amacımız korumak. Bunu zaten sağlayacağız. Dolayısıyla birçok kurulun, kurumun, kuruluşun yetkisi bir yerde toplanıp etkin bir korumayı sağlayacağız." şeklinde konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın, elindeki fotoğrafı göstererek, "Burası Selçuklu mezarlarının yanı. Burası, Selçuklu kümbeti. Hemen yanına da 'Boş arsa var.' diye TOKİ ev yapıyor. Koruma anlayışınız buysa vay Göreme'nin başına geleceklere." demesi üzerine de Açıkgöz, "Allah ömür verirse 20 yıl sonra görüşelim." dedi.

Açıkgöz, Türkkan'ın "Bölge halkına güveniyoruz ama size güvenemiyoruz, problem orada." sözlerine "Her konuda güvenebilirsiniz." karşılığını verdi.

İYİ Partinin grup önerisi ile CHP'nin "Orman yolları ve yangın emniyet yollarının durumunun incelenerek bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesine" ilişkin grup önergesi kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra AK Parti milletvekillerince hazırlanan Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmelere geçildi.