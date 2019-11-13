TBMM Genel Kurulu

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, küresel iklim değişikliğiyle mücadelede en önemli unsurun ormanlar olduğunu belirterek, hükümetleri döneminde 4,5 milyar fidan diktiklerini bildirdi.

TBMM Genel Kurulunda, HDP ve CHP'nin grup önerileri görüşüldü.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP'nin kayyum atamalarına ilişkin grup önerisi üzerinde söz alarak, görevden almaların halkın iradesine darbe olduğunu savundu.

Tanrıkulu, "Kayyumla oluşturduğunuz düzenin maliyetini bugün hesaplayamazsınız ama yarın öbür gün bunların siyasi maliyetinin ne olacağını hep beraber göreceğiz. Bu uygulamalardan vazgeçin, siyasi olarak darbe yapmayın, sandığı esas alın." dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, HDP Grubu'nun, 1,5 yıldır yapılan her hukuki işlemden sonra kayyum konusunu ısıtıp ısıtıp Meclisin gündemine getirmesininin bir anlam ifade etmediğini söyledi.

Altınok, geçmiş dönemde de yapılan atamalarda görevlendirilen vali ve kaymakamların, Güneydoğu'da bugüne kadar yapılmamış çok büyük hizmetleri vatandaşa sunduğunu kaydetti.

Devletin ve milletin birliği, bekası adına hizmet etmenin dışında belediye imkanlarını, belediye personelini, aracını terör örgütü amaçlarıyla kullanılmasına devletin bugüne kadar izin vermediğini ve izin vermeyeceğini belirten Altınok, " PKK'nın, DEAŞ'ın, FETÖ'nün, aklınıza ne bela geliyorsa gelsin, bu ülkenin birliğini, dirliğini bozmasına müsade etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

HDP'nin önergesinin reddedilmesinin ardından, CHP'nin, iklim değişikliğinin etkilerinin belirlenmesine yönelik araştırma önergesinin gündeme alınması önerisinin görüşmelerine geçildi.

CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, insanlığın, şimdiye dek gördüğü en büyük tehditle karşı karşıya olduğunu, toplu yok oluşa sürüklendiklerini söyledi.

Gelmiş geçmiş en sıcak yılları, mevsimleri yaşadıklarını, buzulların eridiğini ifade eden Kadıgil, her gün 200'e yakın canlı türünün dünyadan silindiğini, büyük yok oluşun tam olarak bu olduğunu kaydetti. Kadıgil, böyle devam ederse iklim krizinin herkesi öldüreceğini belirterek, iklim krizi için bir araya gelinip, hükümetlere baskı yapılarak, bilime kulak verilmesini istedi. Kadıgil, "Bu kötülüğü durdurmak elimizde. " dedi.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, küresel iklim değişikliğinin dünyanın sorunu olduğunu dile getirdi.

Eroğlu, "Tarihsel sera gazı salınımlarına bakarsak, Türkiye'nin cürmü çok düşük, binde 4. ABD'nin yüzde 29,3, AB'nin ise yüzde 26,5." dedi.

Eroğlu, Rio'dan sonra BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin ortaya çıktığını, bunu hükümetlerinin 2004'te imzaladığını anlattı. Türkiye'nin 2009'da Kyoto Protokolü'ne taraf olduğuna işaret eden Eroğlu, Türkiye'nin, özellike Avrupa'da, Finlandiya'dan sonra temiz ve yenilenebilir enerjide ikinci sırada olduğunu kaydetti.

Küresel iklim değişikliğiyle mücadelede en önemli unsurun ormanlar olduğunu belirten Eroğlu, hükümetleri döneminde ormanlarda 4,5 milyar fidan diktiklerini bildirdi. Eroğlu, pek çok ülkede orman alanı azalırken Türkiye'de arttığını dile getirdi.

Konuşmalardan sonra yapılan oylama sonucunda CHP'nin grup önerisi kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra, Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı KHK'de Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.