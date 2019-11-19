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TBMM Genel Kurulu

6 saat önce

TBMM Başkanvekili Celal Adan, geçen hafta Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki eylemlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağının yakılmasına tepki göstererek, "KKTC'nin bağımsızlık sembolü olan o kutlu bayrağın kırmızısına Anadolu yaylasının Mehmetçikleri ve Türk Mukavemet...

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TBMM Başkanvekili Celal Adan, geçen hafta Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki eylemlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağının yakılmasına tepki göstererek, "KKTC'nin bağımsızlık sembolü olan o kutlu bayrağın kırmızısına Anadolu yaylasının Mehmetçikleri ve Türk Mukavemet Teşkilatı'nın Mücahitleri kan akıtmıştır. Ona el uzatıp bayrağımızı yakanlar, bu küstahlığa göz yumanlar, bunun hesabını er ya da geç Türk milletine vereceklerdir." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Genel Kurul açılışında konuşan Adan, geçen hafta "aşağılık" bir iradenin ortaya konduğunu, KKTC bayrağına Rum kesiminde el uzatıldığını anımsattı.

Yaşanan olayın Türk milletinin yüreğinde hüzün değil, öfke yarattığını vurgulayan Adan, şunları kaydetti:

"KKTC'nin bağımsızlık sembolü olan o kutlu bayrağın kırmızısına Anadolu yaylasının Mehmetçikleri ve Türk Mukavemet Teşkilatı'nın Mücahitleri kan akıtmıştır. Ona el uzatıp bayrağımızı yakanlar, bu küstahlığa göz yumanlar, bunun hesabını er ya da geç Türk milletine vereceklerdir. İzmir'i aldığı gün önüne serilen Yunan bayrağına basmayan, basmayı reddeden Gazi Mustafa Kemal'in asaleti bu milletin ruhunda ebediyen sürecektir."

Adan, KKTC'nin kuruluş yıl dönümünü de kutladı.

Adan, ayrıca Türk milletinin sanat hayatına sayısız katkılar sunmuş, bir ekol haline gelmiş değerli sanatçı Yıldız Kenter'i de rahmetle andığının altını çizerek, "Ruhu şad olsun." dedi.

Öte yandan gündem dışı söz alan MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu Malatya'nın sorunlarına, CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan da ülkenin sorunlarına değindi.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş ise endemik bitkilerden safran ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Celal Adan, Kıbrıs, Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:56 Kaynak: AA
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