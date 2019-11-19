Son Dakika Haberleri: TBMM Genel Kurulu
Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu

6 saat önce

TBMM Genel Kurulunda, yeni vergi düzenlemelerini de içeren Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

TBMM Genel Kurulu, System.String[]

TBMM Genel Kurulunda, yeni vergi düzenlemelerini de içeren Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmaların ardından, HDP'nin "kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet" ile ilgili verdiği araştırma önergesinin bugün ele alınması önerisi görüşüldü. Öneri kabul edilmedi.

Genel Kurulda ayrıca, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, elektrik faturalarından yüzde 2 TRT payının kaldırılmasına ilişkin kanun teklifinin doğrudan gündeme alınma önerisi de kabul edilmedi.

Önergelerin görüşülmesinin ardından, Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Teklifin görüşmelerine 11. madde üzerinden devam ediliyor.

Öte yandan, teklifin görüşmelerine geçilmeden önce AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, HDP'li milletvekillerinin bazı ifadelerine ilişkin yerinden söz aldı.

Zengin, "Kürt sorunu yok, Kürt kardeşlerimizi istismar eden bir terör sorunu var." dedi.

Bu sırada, HDP sıralarından "Yalan söylüyorsun." diye laf atılması üzerine Zengin, "Yalan lafına deli oluyorum. Hayatımda yalan söylemedim. Bu edepsizliği reddediyorum. Bu ne cüret?" diye konuştu.

Zengin'i milletvekili arkadaşları yatıştırdı.

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 05:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekillerine talimatı erken seçim tartışmalarını alevlendirdi
AK Partili Ünal'dan Kadirova'nın ölümüyle ilgili açıklama: İntihardır, şizofrenik belirtileri vardı 2020 yılı bütçe görüşmelerine, milletvekillerinin EYT tartışması damga vurdu TBMM'de Bülent Ecevit tartışması: Milletvekilleri birbirine girdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 00:05:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TBMM Genel Kurulu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]