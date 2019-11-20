TBMM Genel Kurulu

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan'ın eşbaşkanlık sisteminin kayyum atamalarına gerekçe gösterildiği iddiası üzerine, "Kayyum atamaları, kimi HDP'lilerin çocukları Maldivler'de, Batı ülkelerinde okurken, bölgede korku ve endişe içinde yaşamını sürdüren, daha iyi bir şehirde, aile saadeti içinde yaşamayı, iyi okullarda okumayı hak eden geleceğimiz olan yavrularımız için yapılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Genel Kurulunda, İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri görüşüldü.

HDP'li Kurtulan, partisinin eşbaşkanlık sistemine ilişkin araştırma önergesinin gündeme alınması önerisi üzerinde söz alarak, eşbaşkanlık sisteminin kayyum atamalarına gerekçe olarak sunulduğunu, bu nedenle sistemin araştırılması gerektiğini savundu.

Eşbaşkanlık sisteminin meşru, demokratik ve adil bir sistem olduğunu belirten Kurtulan, HDP'nin siyasi mücadeleyi bırakmayacağını ifade etti.

Kurtulan, "Bir anne bize şunu söyledi; 'Aslanlar sakın bu alandan çekilmesin ki tilkiler bu alanlara yerleşmesin.' Tilkilere bu alanları bırakmayacağız." sözlerini aktardı.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, kayyum atamalarının eşbaşkanlık sistemiyle bir ilgisi olmadığını, belediye imkanlarını terör örgütüne peşkeş çektikleri için söz konusu yöneticilerinin yerine kayyum atandığını kaydetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da ifade ettiği gibi yerine kayyum atanan belediye başkanlarına yönelik ayrıntılı araştırmaların yapıldığını anlatan Başer, "Elbette Türkiye Cumhuriyeti Devleti suç işleyenlere karşı hukuk içerisinde gereken iş ve eylemleri yapmıştır, bundan sonra da yapacaktır. Belediye başkanlarının seçilmiş olması, onlara suç işleme özgürlüğünü tanımıyor, tanıyamaz." diye konuştu.

Terör örgütüne alenen yardım etmekte beis görmeyenlerin yerine kayyum atandığına işaret eden Başer, "Kayyum atamaları, kimi HDP'lilerin çocukları Maldivler'de, Batı ülkelerinde okurken, bölgede korku ve endişe içinde yaşamını sürdüren, daha iyi bir şehirde, aile saadeti içinde yaşamayı, iyi okullarda okumayı hak eden geleceğimiz olan yavrularımız için yapılmıştır. Huzur ve refahı hak eden aziz milletimiz için yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

AK Parti'li Başer'in sözlerine cevap vermek üzere kürsüye gelen Kurtulan, "İçişleri Bakanını referans vermeniz, bozacının şahidi şıracı olmuştur." dedi.

"İktidarın bu kayyumlarla rezil olacağını" ileri süren Kurtulan, "Bizim çocuklarımız sizin gibi Man adalarına paracıklar götürmüyorlar." diye konuştu.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Kurtulan'ın sözlerine "17-25 Aralık'ın mizansen senaryoları, tapeleri burada kullanmak doğru değildir. Bunların cevabını 15 Temmuz'da aziz Türk milleti vermiştir." yanıtını verdi.

Oylama sonucunda, HDP'nin önerisi ve İYİ Parti'nin polislerin çalışma koşullarındaki sorunlarının tespitine ilişkin grup önerisi ile CHP'nin şehir hastanelerine yönelik araştırma önergesinin Genel Kurulda öncelikli görüşülmesine ilişkin grup önerisi kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra, Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı KHK'de Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin birinci bölümünde yer alan maddelerin görüşmelerine geçildi.