Son Dakika Haberleri: TBMM Genel Kurulu
Son Dakika Güncel TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Balıkesir'deki depremde can ve mal kaybının olmadığını söyledi.

TBMM Genel Kurulu, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Balıkesir'deki depremde can ve mal kaybının olmadığını söyledi.

TBMM Genel Kurulunda, TBMM, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kurumların 2020 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, görüşmeler sürerken, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın Balıkesir'de meydana gelen depremle ilgili sorusuna yanıt verdi.

Balıkesir Valisi ile görüştüğünü aktaran Ersoy, depremden kaynaklı şu an itibarıyla can ve mal kaybının olmadığını ve bu yönde bir beklentinin de bulunmadığını söyledi.

Anayasa Mahkemesi, Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TBMM Genel Kurulu'nda "Sarhoş" ve "Deli" tartışması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert "Nobel" tepkisi: Bir caniyi savunan bu şahsa ödül verilmesi rezalettir Son Dakika: Marmara'da peş peşe depremler! İstanbul'da da hissedildi Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'dan depremle ilgili ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 06:42:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TBMM Genel Kurulu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]