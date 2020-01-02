TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

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6 saat önce

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Kamu Denetçiliği Kurumuna, yasa teklifi verme yetkisi sağlanmasını istedi.

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CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Kamu Denetçiliği Kurumuna, yasa teklifi verme yetkisi sağlanmasını istedi.

Tanal, Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu Hakkında Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyonun raporu üzerinde, CHP Grubu adına söz aldı.

Tanal, Kamu Denetçiliği Kurumunun yasasının 2012'de çıkarıldığını, 2013'te faaliyete başladığını anımsattı.

"Ombudsmanlık Öncesi Türkiye" ve "Ombudsmanlık Sonrası Türkiye" başlığıyla hazırladığı tabloyu gösteren Tanal, iki dönem arasında Türkiye'nin demokraside, hukukun üstünlüğünde, hükümet gücünün sınırlandırılmasında, yolsuzlukla mücadelede, şeffaflıkta, temel haklardaki duruma dikkati çekti.

Kamu denetçilerinin yoğun çabalarının bulunduğunu dile getiren Tanal, ancak bütçelerinin, personelinin, araç gereçlerinin yetersiz olduğunu söyledi.

Tanal, mevzuatın verdiği yetki gereği kurumun tüm illerde şube açabileceğini ancak bütçesiyle bunu karşılayamadığını kaydetti.

Mahmut Tanal, kurumun tavsiye kararlarına uyulmadığını, idarelerin ombudsmanlık kurumuna tepeden baktığını, ombudsmanlığın idarelere sözünü dinletemediğini, güçlerinin yetmediğini, yaptırımın olmadığını savundu.

İyi yönetimin yerleşmesi için Kamu Denetçiliği Kurumunun kararlarının yerine getirilmesi gerektiğini dile getiren Tanal, kurumun, adaletin yerleşmesinde, şeffaflık konusunda, yolsuzlukla mücadelede, denetimde, hesap verilebilirlikte, hukukun üstünlüğünde Cumhurbaşkanlığını karşısına alabilmesi gerektiğini söyledi. Tanal, bu gücü kendisinde bulamıyorsa kurumun başarılı olamayacağını ifade etti.

Tanal, iş mahkemelerinde işe iade davalarında ombudsmana yetki verilmesini, yemin metninde "insan haklarına dayalı" ibaresi konulmasını, ombudsmanlık kurumuna disiplin soruşturması yapma ve dava açma yetkisi sağlanmasını önerdi.

Kamu Denetçiliği Kurumunun, Anayasa Mahkemesinde dava açabilmesi, ombudsmanın mevzuatla ilgili tavsiyelerde bulunabilmesi gerektiğini belirten Tanal, şunları kaydetti:

"Kamu Denetçiliği Kurumuna yasa teklif etme yetkisi verilmeli. Yaptığı soruşturma ve inceleme sırasında hukuksuzlukla karşı karşıya kalırsa dava açma yetkisi tanınmalı ve cumhuriyet savcısına şikayet edebilmeli. Kurumda 7/24 telefonların başında nöbetçi bulunabilmeli. İşitme engelliler için özel bir telefon hattı olmalı. Ombudsman, haberli, habersiz gözaltı yerlerini, cezaevlerini dolaşabilmeli. Kuruma başvurmak için menfaat şartı kaldırılmalı."

Cumhuriyet Halk Partisi, Mahmut Tanal, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 07:30 Kaynak: AA
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