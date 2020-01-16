TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, gündem dışı ve yerinden konuşmaların ardından, siyasi partilerin grup önerileri ele alındı.

İYİ Parti'nin "YSK'ye olan güvenin yeniden sağlanması" için verdiği araştırma önergesi; HDP'nin "Hrant Dink cinayetinin araştırılması" önergesi; CHP'nin " İstanbul'da son günlerde yaşanan çökme ve heyelan olaylarının" araştırılması için verdiği önergelerin öngörüşmelerinin bugün yapılmasına dair önerileri, kabul edilmedi.

Grup önerilerinin ardından, Hayvan Haklarının Korunması ile Hayvanlara Eziyet ve Kötü Muamelenin Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi amacıyla kurulan ve çalışmalarını tamamlayan komisyon raporunun görüşmelerine geçildi.