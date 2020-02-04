TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

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TBMM Genel Kurulu

6 saat önce

İYİ Parti'nin "Suriye-İdlib sorunu" ile ilgili genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi ile CHP'nin "Elazığ depremi", HDP'nin "ekonomik sorunlar" ile ilgili verdiği araştırma önergelerinin gündeme alınması önerileri kabul edilmedi.

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İYİ Parti'nin "Suriye- İdlib sorunu" ile ilgili genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi ile CHP'nin "Elazığ depremi", HDP'nin "ekonomik sorunlar" ile ilgili verdiği araştırma önergelerinin gündeme alınması önerileri kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmaların ve grup başkanvekillerinin söz almasının ardından, Danışma Kurulunda uzlaşı sağlanamadığı için siyasi partilerin grup önerilerinin görüşmelerine geçildi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, ilk olarak İYİ Parti'nin "Suriye-İdlib sorunu" ile ilgili genel görüşme açılmasına ilişkin önergesini okuttu.

İYİ Parti, önergenin görüşmelerin kapalı oturumda yapılması için de ayrı bir önerge verdi. Kapalı oturum önergesinin görüşmeleri ve oylaması kapalı oturumda yapıldı, önerge kabul edilmedi.

Ardından Genel Kurul açık oturuma geçti ve İYİ Parti'nin "Suriye-İdlib sorunu" ile ilgili genel görüşme açılması için verdiği önerge görüşüldü, kabul edilmedi.

"Dünyanın en hızlı müdahale süreci"

Daha sonra CHP'nin "Elazığ depremi ve Elazığ'ın afete maruz bölge ilan edilmesi" ile ilgili verdiği araştırma önergesinin gündeme alınması önerisi ele alındı.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ'ı, yaşadığı depremin ardından "yeni bir afet beklediğini" savundu.

Parti ayrımı yapmaksızın herkesin, vatandaşların acısını dindirmek için Elazığ'da elinden gelen katkıyı vermeye çalıştığını belirten Erol, "Elazığ'ın afete maruz bölge ilan edilmesi gerekiyor. Halkın arasındaki ifadeyle afet bölgesi ilan edilmeli." dedi.

Afete maruz bölge ilan edilip ek kanunlar çıkarılırsa, vatandaşın beklentilerinin yerine getirilebileceğini dile getiren Erol, "Yıkılan evlerle ilgili vatandaşların borçlandırılarak ev sahibi yapılması doğru değil. Araştırma komisyonu kurulsun, Elazığ'a gelsin, halkı dinlesin, taleplerini isteklerini Mecliste kanunlaştıralım." diye konuştu.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, "Afete maruz bölge ilan edilirse orada yapılaşma olmaz, iskan olmaz, yasak getirilir, riskli alan ilan edilir. Afete maruz bölge ilan etmek kesinlikle kanunlarımız açısında da ortadaki durum açısından da yanlıştır." dedi.

Gerekenlerin bugüne kadar yapıldığını belirten Uslu, "Dünyanın en hızlı depreme müdahale süreci Elazığ'dı. Dünyada bundan hızlı depreme müdahale süreci yoktur. Bir yıla kalmaz Elazığ ve Malatya'yı tanıyamayacaksınız, modern hale getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'nin grup önerisi kabul edilmedi.

Öte yandan önerinin görüşmeleri sırasında CHP'li milletvekilleri, deprem bölgesinden enstantanelerin olduğu resimleri ellerinde tuttular.

HDP'nin "ekonomik sorunlar"la ilgili verdiği araştırma önergesinin gündeme alınması önerisi de kabul edilmedi.

Elazığ, Suriye, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 07:14 Kaynak: AA
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