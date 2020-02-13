TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda, İYİ Parti'nin Kızılaya ilişkin çeşitli iddiaların araştırılması için verdiği önergenin gündeme alınması önerisi kabul edilmedi.

İYİ Parti, "Türk Kızılaya ilişkin çeşitli iddiaların araştırılması" ile ilgili araştırma önergesinin görüşmesinin bugün yapılmasını grup önerisi olarak Genel Kurula getirdi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz, Türk Kızılayında yaşanan bağış skandalının, milletin göz bebeği olan bu kuruma güveni zedelediğini savundu.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın, Başkentgaz ile bağış ilişkisini "vergi kaçırmak" olarak değil, "vergiden kaçınmak" olarak ifade ettiğini söyleyen Beyaz, Kınık'ın vergi kaçırmayı meşrulaştırdığını iddia etti.

Beyaz, Kızılayın, milletin sahiplendiği bir yardım kuruluşu olduğunu, bu kurumda yaşananlara sessiz kalınmamasını gerektiğini belirtti.

HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, Kızılay Genel Başkanı Kınık'ı istifaya davet etti.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, "Dünyanın dört bir yanında zor zamanlarda insanlara umut olan Kızılayı isimler üzerinden spekülatif iddialarla değersizleştirme operasyonlarını şiddetle kınıyorum." dedi.

Çankırı, milletin yardımseverlik, merhamet, şefkat ve dayanışma hasletlerinin sembolü olan Kızılayın, özverili ve etkili şekilde yürüttüğü sınır tanımayan hizmetleriyle bu alanda dünyanın saygın kuruluşları arasındaki yerini aldığını vurguladı.

İYİ Parti'nin önerisi kabul edilmedi.