TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

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TBMM Genel Kurulu

7 saat önce

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, AB üyesi ülkeler haricindeki ülkelere ihraç edilecek ürünlerin Ürün Güvenliği Kanunu kapsamı dışında bırakılmasının, ihracat yapılan ülkelerin AB standartlarından başka standartlarda ürün...

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TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, AB üyesi ülkeler haricindeki ülkelere ihraç edilecek ürünlerin Ürün Güvenliği Kanunu kapsamı dışında bırakılmasının, ihracat yapılan ülkelerin AB standartlarından başka standartlarda ürün talep etmesinden kaynaklandığını bildirdi.

TBMM Genel Kurulunda, Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Teklifi'nin birinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, teklifin 2'nci maddesinin ikinci fıkrasında "Avrupa Birliği üyesi ülkelere ihraç edilen veya ihraç edilmesi hedeflenen ürünler bu kanun kapsamında piyasaya arz edilmiş sayılır" denilirken, aynı maddenin dördüncü fıkrasına göre Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışındaki ülkelere ihraç edilen veya ihraç edilmesi hedeflenen ürünlerin bu kanunun kapsamı dışında tutulmasının nedenini sordu.

Akçay'ın sorusuna cevap veren Elitaş, 2010 yılında Avrupa Birliğinin ürün güvenliği ile ilgili yaptığı düzenlemeye uyum hedeflendiğini ifade etti.

Elitaş, "Biz, Avrupa Birliği dışındakileri ülkeleri 'üçüncü ülkeler' diye tanımladığımızda bunda, ABD, Kanada, İngiltere de var, Afganistan da Çin de var. Onların standardının dışında bir ürün talep ettikleri takdirde, kanun teklifi veren arkadaşlarımız 'üçüncü ülkeler' yerine 'Avrupa Birliği dışındaki ülkeler' ibaresini koymak zorunda kaldılar." bilgisini verdi.

ABD'de 110 volt şebeke elektriği kullanıldığı için Türkiye'nin bu ülkeye satacağı prizlerin farklı standartta olacağına, Körfez İşbirliği Teşkilatı ülkelerine satılacak ürünlerin ise daha farklı standartta olacağına işaret eden Elitaş, şunları söyledi:

"AB üyesi ülkeler haricindeki ülkelere ihraç edilecek ürünlerin kanun kapsamı dışında bırakılmasının nedeni, ihracat yaptığımız ülkelerin AB standartlarından başka standartlarda ürün talep etmesidir. İhraç ürünleri, alıcı ülkenin talebi doğrultusunda üretilip satılacaktır. Öte yandan, Türk mevzuatına uyum zorunluluğu getirirsek, imalatçı hem Türk mevzuatına hem de üçüncü ülkeye göre imalat yapmak zorunda kalacak, çifte maliyet doğacaktır. Bir taraftan biz ülkemizden çıkan her ürün güvenli olsun, güvenli bilinsin istiyoruz; sadece gelişmiş ülkelere gönderdiğimiz ürünler değil Irak'a, Pakistan'a giden ürünler de güvenli olsun, onlarda tağşişle konu olmasın, onlar da tüketiciyi yanıltıcı olmasın istiyoruz."

"Türkiye'deki standartlar doğrultusunda olması gerekir"

Elitaş, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "O ülkeye ihraç edilmesi planlandı ama ihraç edilmedi. O durumda bu kanun kapsamı dışında kalmış bir ürünün iç piyasada tüketimine yönelik bir risk var mı?" yönündeki sorusuna şöyle cevap verdi:

"Bu kanun, piyasaya arzla ilgili kısmı düzenliyor. Piyasa dediğimiz Türkiye piyasası, Avrupa Birliği piyasası. Türkiye piyasasına satılacak her bir ürünün, Türkiye'deki standartlar doğrultusunda olması gerekir. ABD'de elektrik 110 volt, Türkiye'de 220 volt. Amerika için üretilmiş 110 voltluk bir ürünün, Türkiye'de zaten tüketilmesi mümkün değil."

Özel'in, teklifte AB ve Türkiye standartlarının altında bir ürünün üçüncü bir ülkeye ihracatının gerçekleşmemesi halinde iç piyasaya arzına engel olacak bir hüküm olup olmadığı sorusuna ise Elitaş, "Tabii. İkinci maddenin dördüncü fıkrasında 'Ancak bu ürünlerin de güvenli olması, tağşişe konu olmaması ve ürüne ilişkin işaretleme, etiketleme ve belgelendirmenin alıcıyı yanıltmayacak şekilde yapılması zorunludur' deniyor." yanıtını verdi.

"İngiltere ile ilişkiler 2021'e kadar AB üyesi gibi devam edecek"

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, Brexit ile beraber İngiltere'nin AB üyesi sayılmayacağını belirterek, İngiltere ile olan 19 milyar dolarlık ticaret hacminin bundan etkilenebileceğini söyledi.

Bunun üzerine, Mustafa Elitaş yerinden söz alarak, Brexit kapsamında İngiltere ile çalışmaların devam ettiğini ve çalışma grubu kurulduğunu, yedinci toplantının yapıldığını, Cumhurbaşkanlığı genelgesinin yayınlandığını ve 2021'e kadar ilişkilerin AB üyesi gibi devam edeceğini bildirdi.

Elitaş, "İngiltere'ye yaptığımız bütün ticaret, AB normları çerçevesinde. Onun için herhangi bir sıkıntı yok." diye konuştu.

Mustafa Elitaş, Avrupa Birliği, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 08:02 Kaynak: AA
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